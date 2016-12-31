رسميًا.. محمد صلاح يرحل عن الزمالك المصري

المصدر: أحمد رامي - إرم نيوز

رحل محمد صلاح، المدرب العام لنادي الزمالك، عن منصبه رسميًا، من أجل تولي تدريب فريق حرس الحدود، الذي يلعب في القسم الثاني، خلفًا لعبدالحميد بسيوني.

وقال إسماعيل يوسف، مدير الكرة بالقلعة البيضاء، لشبكة “إرم نيوز”: ” وافق مرتضى منصور، رئيس الزمالك، على رحيل صلاح، بعد الاتصالات الهاتفية التي دارت بينه وبين مسؤوولي نادي الحدود.

وأضاف تيجانا: “مرتضى أكد لمسؤولي حرس الحدود، أن الزمالك لا يمكنه التأخر عن النادي العسكري في أي شيء، متمنيًا التوفيق له خلال الفترة المقبلة”.

ومن المقرر أن يعقد المدرب، جلسة غدًا الأحد، مع مسؤولي حرس الحدود، لتوقيع العقود وإنهاء الاتفاقات الرسمية.