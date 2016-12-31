مدرب منتخب مصر في ورطة.. والكشف عن زي أمم أفريقيا (صور)

المصدر: القاهرة وكريم محمد - إرم نيوز

سادت حالة من القلق لدى الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، قبل بداية معسكر المنتخب استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وعلمت “إرم نيوز” أن قلق كوبر جاء بسبب احتمالية غياب سعد الدين سمير، مدافع الفريق الأحمر، عن معسكر المنتخب استعدادًا للبطولة المرتقبة، لأن اللاعب مطلوب للتجنيد.

ويحاول الجهاز الفني حل هذه الأزمة التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة، حتى يتمكن اللاعب من المشاركة مع الفراعنة خلال البطولة.

وكان كوبر أعلن قائمته الأولية للمنتخب بوجود سعد سمير، بعد المستوى المميز للغاية الذي ظهر عليه منذ بداية بطولة الدوري المصري مع الأهلي، وخاصة مباراة الزمالك.

ويتواصل مسؤولو المنتخب مع بعض القيادات في النمناطق العسكرية، من أجل إخراج تصريح السفر للاعب على أن يعود بعد البطولة لآداء الخدمة العسكرية.

وأعلن مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب وضع محمود حمدي “الونش”، مدافع الزمالك، بديلا لسعد حال عدم إنهاء أزمة اللاعب قبل السفر للغابون في الـ13 من يناير المقبل.

وفي سياق متصل، حرص الجهاز الطبي للمنتخب المصري بقيادة محمد أبو العلا، على الاطمئنان على أحمد جمعة، مهاجم النادي المصري.

جاء هذا بعد الإصابة التي تلقاها خلال مواجهة فريقه أمام الإنتاج الحربي.

وطمأن اللاعب الجهاز الفني، مشيرًا إلى أن الكدمة كانت في الركبة، وأثرت عليه لبعض الوقت إلا أنه مع مرور بعض الوقت عاد بشكل طبيعي.

واستطاع جمعة تسجيل هدف الفوز لفريقه خلال مباراة المصري والانتاج والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدفين مقابل هدف ليتساوى في النقاط مع الزمالك في المركز الثالث.

من ناحية أخرى، تدخل كوبر، بشكل سريع، من أجل منع حدوث أي أزمة داخل المنتخب، بسبب لقاء الأهلي والزمالك، في بطولة الدوري المصري، والذي انتهى لصالح الأحمر بهدفين نظيفين.

وأصدر كوبر فرمانا بعدم الحديث عن مباراة القمة الأخيرة، بين الزمالك والأهلي، الخميس الماضي، داخل معسكر الفراعنة، الذي ينطلق غدًا استعدادًا لأمم أفريقيا بالغابون.

واتفق كوبر مع معاونيه، على التشديد على اللاعبين، بعدم الحديث عن مباراة القمة الأخيرة، والتركيز فقط اعتبارًا من الغد، على أمم أفريقيا، التى يسعى خلالها الفراعنة، للوصول إلى المربع الذهبي على الأقل.

يذكر أن كوبر ضم 27 لاعبًا لمعسكر الغابون، وهم: في حراسة المرمى: عصام الحضري (وادي دجلة) – شريف إكرامي (الأهلي) – أحمد الشناوي (الزمالك) – محمد عواد (الإسماعيلي)، خط الدفاع: أحمد فتحي وأحمد حجازي وسعد الدين سمير من (الأهلي) – أحمد دويدار وعلي جبر من (الزمالك) – محمد عبد الشافي (أهلي جدة) – حمادة طلبة (المصري) وعمر جابر (بازل السويسري) وأحمد المحمدي (هال سيتي) وكريم حافظ (لانس الفرنسي)، خط الوسط: محمد النني (آرسنال الإنجليزي) ومحمد صلاح “روما الإيطالي” ورمضان صبحي (ستوك سيتي) وعبد الله السعيد (الأهلي) وإبراهيم صلاح – طارق حامد ومحمد إبراهيم (الزمالك) ومحمود عبد المنعم “كهربا” ( اتحاد جدة السعودي) – محمود حسن “تريزيجيه” ( موسكرون البلجيكي) – عمرو وردة ( بانيتوليكوس اليوناني)، ولخط الهجوم: مروان محسن (الأهلي)، أحمد حسن “كوكا” (سبورتنج براغا)، وأحمد جمعة (المصري).

ومن جانب آخر، كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الزِّي الرسمي للمنتخب، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في الغابون 2017.

إلى ذلك، رفض المدير الفني لمنتخب مصر، التعليق على استبعاد باسم مرسي، مهاجم الزمالك، من قائمة الفراعنة.

وقال كوبر في مؤتمر صحفي ظهر اليوم: “أحتفظ بأسباب استبعاد باسم مرسي من المنتخب لنفسي، ومن حقي عدم إبلاغ اللاعب نفسه بالأسباب”.

وأضاف: “أنا المدير الفني، ومن حقي وحدي اختيار القائمة، واستبعاد أي لاعب، دون إبداء الأسباب، والحساب سيكون في نهاية البطولة”.

وعن المنافسة على الفوز ببطولة أفريقيا، قال: “جميع أعضاء الجهاز الفني واللاعبين، لديهم حماس شديد قبل السفر للغابون”.

وتابع: “أعد الجماهير المصرية، أننا سنحاول بكل جد، من أجل الفوز ببطولة أمّم أفريقيا، ونحن نعمل بشفافية مع الجميع، من أجل الفوز وإسعاد الجماهير جميعاً”.

ومن جانب آخر، أعلن مدرب المنتخب، رفضه وصف البعض للمنتخب، بأنه فريق النجم الأوحد، أو منتخب محمد صلاح، مشيرًا إلى أنه يدفع باللاعب لتمتعه ببعض المزايا، وعلى رأسها السرعة.

ويبدأ المنتخب المصري، غداً الأحد، الاستعداد للبطولة، حيث يقع في مجموعة تضم: غانا ومالي وأوغندا.