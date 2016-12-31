مصر.. معلول ينهي اتفاقه مع الترجي ويجتمع بالبنزرتي

المصدر: كريم محمد- إرم نيوز

حسم علي معلول، ظهير أيسر نادي الأهلي المصري ومنتخب تونس الأول، مصيره مع القلعة الحمراء، وقرر الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “فور وصول معلول لتونس، للانضمام لمنتخب بلاده، الذي يستعد لأمم أفريقيا 2017 بالغابون، اجتمع مع مسؤولي نادي الترجي، وأنهى اتفاقه معهم”.

وأضاف المصدر: “معلول رفض ضغوط حسام البدري، للاستمرار في الأهلي، بسبب رفض زوجته البقاء في مصر، ورغبتها في العودة لتونس”.

وتابع: “اجتمع معلول مع فوزي البنزرتي، المدير الفني المقبل للترجي، وسيقدم النادي التونسي عرضًا رسميًا للأهلي، خلال ساعات، للتعاقد رسميًا معه”.

ونشرت العديد من الصفحات التابعة للترجي التونسي، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة تجمع معلول مع البنزرتي.