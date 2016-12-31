مدرب الأهلي المصري يكشف تفاصيل مشادته مع شيكابالا

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

كشف حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، عن سبب الأزمة التي حدثت بينه وبين محمود عبدالرازق “شيكابالا”، قائد الزمالك، خلال لقاء القمة الماضي.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية: “ذهبت للاحتفال بالهدف مع جمهور الأهلي، ولم أذهب إلى دكة بدلاء الزمالك”.

وأَضاف: ” كان لدي رغبة للفوز بهذه المباراة، ولذلك كانت فرحتي بهذه الطريقة”.

وعن المشادة مع شيكابالا، أوضح البدري: “شيكابالا قال لي ليه يا كابتن حسام؟ ولكني اعتذرت له ووضحت له بأنني احتفل مع الجمهور ولم أقصد الذهاب لدكة الزمالك”.

وأكد البدري، أن سبب عدم مشاركة التونسي علي معلول، كان بسبب حالة الإرهاق التي تعرض لها بالفترة الماضية.

وشدد: “معلول شارك في 13 مباراة مع الأهلي، كما شارك مع المنتخب التونسي في العديد من المباريات، وذلك تسبب في تراجع مستواه إلى حد كبير بسبب الإرهاق وتحديدًا في اللمسة الأخيرة”.

واعترف البدري بصحة عرض الترجي التونسي لضم معلول، مؤكدًا أنه يرغب في استمرار اللاعب خلال الفترة المقبلة، إلا إذا كان للاعب رغبة في الرحيل.

وعن عماد متعب، أشار: “وجود متعب على دكة البدلاء يؤكد عدم وجود أزمة مع اللاعب، فمن الوارد أن استعين بقدراته خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف: “متعب مهاجم كبير، وهو يعلم التوقيت المناسب الذي سيشارك به، وأتمنى استمراره في القلعة الحمراء”.

في السياق ذاته، كشف المدير الفني للأهلي، أن شميلس بيكلي، صانع ألعاب بتروجت، اقترب بقوة من الانتقال للفريق.

وقال: “كنت أسعى للتعاقد مع (دوللي)، لاعب صن داونز، ولكنه أصبح قريبا من الانتقال للدوري الإسباني، مؤكدًا أنه لاعب مميز لكنه فضل الاحتراف الأوروبي.

وشدد: “من الوارد التعاقد مع بيكلي خلال انتقالات شهر يناير”، وعاد البدري وأكد أن الأهلي يفاضل بين أحمد حمودي، لاعب الباطن السعودي، وبيكلي للتعاقد مع أحدهما بالفترة المقبلة.

وأكد البدري عدم نجاح مفاوضات الأهلي مع خاما بيليات، لاعب صن داونز، بسبب ما تردد بالفترة الماضية عن أخلاق اللاعب.