وفاة أول هداف للدوري المصري وكأس أمم أفريقيا

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

تُوفِّي اليوم الجمعة محمد دياب العطار (الديبة) المهاجم السابق لمنتخب مصر وفريق الاتحاد السكندري وأول هداف للدوري المحلي لكرة القدم وكأس الأمم الأفريقية وذلك عن 90 عامًا.

ونعى مجلس إدارة نادي الاتحاد مهاجمه السابق في بيان عبر موقعه على الإنترنت جاء فيه “مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الدكتور محمود مشالي وأعضاء المجلس والجماهير ينعون ببالغ الحزن والأسى محمد دياب العطار “الديبة” نجم النادي”.

وحمل لاعبو الاتحاد لافتة مواساة للفقيد قبل أن يقفوا دقيقة صمت مع لاعبي الإسماعيلي قبل انطلاق مباراة الفريقين بالدوري اليوم.

والديبة هو أول هداف لكأس الأمم الأفريقية في نسختها الأولى عام 1957 – والتي فازت بها مصر – برصيد 5 أهداف وتُوِّج هدافًا للدوري المحلي في الموسم الأول للمسابقة 1948/1949 برصيد 15 هدفًا وشارك مع منتخب مصر في دورتي 1984 و1952 الأولمبيتين.

وتحوّل بعد اعتزاله إلى التحكيم وشارك في إدارة مباريات كأس الخليج عام 1972.