مصر.. سعد سمير يكشف حقيقة ضرب باسم مرسي

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

أكد سعد سمير مدافع الأهلي المصري، أنه فوجئ بما حدث مع باسم مرسي مهاجم الزمالك خلال مباراة القمة التي انتهت بفوز فريقه بهدفين دون رد.

وقال سعد “لم أعلم شيئًا عن صفعة باسم مرسي إلا بعد أن وصلت المنزل وبدأت أتلقى الاتصالات الهاتفية من أصدقائي وأقاربي لتهنئتي بالأداء والفوز، وأخبروني بأنني ضربت باسم وهذا الأمر حديث الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع”.

وأضاف مدافع الأهلي “أقسم بالله لم أقصد أن أضربه ولم أضع في حساباتي قصة الثأر منه كما قيل، فقد كانت كرة مشتركة بيننا ودفعني بيده وكان وجهي خارج الملعب، ولم أر باسم من الأساس، وتحركت يدي بطريقة عفوية وارتطمت به”.

وأشار سمير إلى أن باسم مرسي صديق وزميل ملعب ويجمعه كل ود واحترام، وقمنا بمصافحة بعضنا البعض عقب نهاية المباراة.