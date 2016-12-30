مصر.. شيكابالا رفض المشاركة أساسيًا أمام الأهلي.. تعرف على التفاصيل

المصدر: أحمد رامي - إرم نيوز

دخل محمود عبدالرازق “شيكابالا” لاعب وسط الزمالك المصري، في أزمة كبيرة مع محمد حلمي المدير الفني للفريق، بسبب تشكيل الأبيض في لقاء الأهلي بالأمس، والذي انتهى لصالح الأحمر 2/0.

وقال مصدر داخل الزمالك: “بدأت الأزمة بعد إعلان محمد حلمي تشكيل الزمالك في مباراة القمة، والذي خلا من اسم شيكابالا، ليعترض الأخير لكن دون تجاوز، حيث أبدى تعجبه بسبب عدم تواجده بالتشكيل، وهو ما أثار استياء المدير الفني”.

وأضاف المصدر “كان التشكيل المقرر، هو الدفع بستانلي، وهو ما أغضب شيكابالا، ولكن جاءت إصابة اللاعب الأفريقي خلال عمليات الإحماء، ليقرر حلمي الدفع بشيكابالا، ولكنه رفض اللاعب الامتثال للقرار”.

وتابع المصدر “كان هناك اتفاق على مشاركة شيكابالا أساسيًا، ولكنه فوجئ باستبعاده لصالح ستانلي، وبعد إصابة الأخير قبل بداية اللقاء طلب محمد حلمي من شيكابالا المشاركة أساسيًا لكنه رفض، فتم الدفع بمحمد إبراهيم”.