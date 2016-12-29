الأهلي يقهر الزمالك ويبتعد في صدارة الدوري المصري

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

عزز الأهلي موقعه في صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعدما حسم مباراة القمة أمام غريمه الزمالك بالفوز 2/0، اليوم الخميس، على ملعب “بتروسبورت” ضمن منافسات المرحلة السابعة عشر من الدوري.

وافتتح مؤمن زكريا التسجيل للأهلي في الدقيقة 22 إثر عرضية من حسين السيد، ثم أضاف جونيور أغاي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 90 حيث تلقى عرضية وجهها برأسه ببراعة إلى داخل الشباك.

ورفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة في الصدارة بفارق 8 نقاط أمام مصر المقاصة صاحب المركز الثاني، والذي يلتقي الشرقية غدًا الجمعة وتتبقى له مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 34 نقطة في المركز الثالث وتتبقى له مباراتان مؤجلتان.