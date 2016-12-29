سخرية التابعي من مدرب الزمالك تشعل غضب مرتضى منصور

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

يتولى حازم الهواري، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، مسؤولية رئاسة بعثة المنتخب المصري في بطولة الأمم الأفريقية بالغابون 2017.

واستقر المجلس على هذا القرار بسبب خبرات الهواري الكبيرة في البطولات الأفريقية، حيث سبق وترأس البعثة في بطولات الأمم الأفريقية 2008 في غانا و2010 بأنغولا.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في الفترة من 14 يناير إلى 4 فبراير، ويقع الفراعنة في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات غانا ومالي وأوغندا.

ويعلن هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، القائمة النهائية، غدًا الجمعة، بعد الانتهاء من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مساء اليوم الخميس.

ومن جهة أخرى، أبدى مرتضى منصور، رئيس مجلس الزمالك المصري، غضبه من التصريحات التي أطلقها بشير التابعي، لاعب الفريق السابق، ضد محمد حلمي، مدرب القلعة البيضاء.

وقال التابعي في تصريحات تلفزيونية: “الزمالك يحتاج إلى مدرب على مستوى عالٍ”، مشيرا إلى أن حلمي أقل من أن يتولى تدريب الأبيض.

وتسببت تلك التصريحات في غضب المدرب، والذي طالب رئيس النادي بالتدخل والرد على تلك التصريحات، وطالبه منصور بالتركيز في مباراة الأهلي وتحقيق الفوز ونسيان تلك الاتهامات.

كما شهد محيط النادي الأهلي تعزيزات أمنية مكثفة منذ صباح اليوم، قبل ساعات قليلة من مباراة القمة.

وجاء الحضور الأمني المكثف، تحسبًا لحضور أفراد رابطة جماهير ألتراس أهلاوي، قبل أو بعد المباراة أمام مقر النادي.