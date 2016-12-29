توقعات المصريين حول لقاء القمة بين الأهلي والزمالك؟ (فيديو إرم)

المصدر: إسماعيل عاطف – إرم نيوز

لا صوت في مصر يعلو على صوت مباراة القمة، مساء اليوم الخميس، حيث تتجه أنظار المصريين، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة إلى المباراة المرتقبة بين الزمالك والأهلي، في الأسبوع السابع عشر من الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز.

كاميرا “إرم نيوز”، رصدت توقعات الجماهير المصرية لنتيجة المباراة والتي جاءت معظمها لصالح الأهلي، في حين أعرب البعض عن قوة الفريق الأبيض متوقعًا فوزه وحسم اللقاء ولكن بصعوبة.

جماهير الأهلي والزمالك تطمع في مشاهدة لقاء قمة مثير الليلة، فالجماهير الحمراء تسعى لتحقيق الفوز واستمرار تربعها على قمة الجدول، بينما تنتظر الجماهير البيضاء إزاحة المارد الأحمر من المقدمة واحتلالها.

ويدخل المارد الأحمر، حامل اللقب، لقاء اليوم وهو متربّع على عرش الدوري برصيد 42 نقطة ، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 34 نقطة وله مباراتان مؤجلتان.

إلى ذلك، افتعل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أزمة جديدة، تهدد نقل مباراته أمام الأهلي.

وأصبحت المباراة، مهددة بعدم الإذاعة تلفزيونيًا، بسبب أزمة واجهت طاقم الإخراج في الدخول إلى ملعب “بتروسبورت” بسبب تعنت الأمن.

وكتب محمد نصر الدين، مخرج المباراة، في رسالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلاً: “السيد الفاضل المحترم كبير هذا البلد، هناك مباراة كبيرة اليوم على استاد بتروسبورت، وهناك تعنت كبير من منظم المباراة، يقصد مرتضى منصور، وتوجيه من سيادته للأمن، ولا أعلم مدى هذه القوة التي يتحلي بها في مصر، بعدم دخول رجال سيارة الإذاعة الخارجية الموجودين من 9 صباحًا ويجلسون على الرصيف”.

وأضاف: “الكشوفات موجودة، والباشا طالب بطاقة دخول، وهو لم يطرح بطاقات من الأصل”.

وتابع نصر: “لن نهان في مصر بعد اليوم، ولن أقول إن الأجانب في مباراة غانا كانت معاملتهم كالباشاوات، لو سمحت يافندم المباراة لن تذاع إذا لم تدخل الإذاعة الخارجية خلال نصف ساعة لأن التجهيزات كبيرة.. اللهم بلغت”.