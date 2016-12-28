هداف الدوري النيجيري معروض على الزمالك (فيديو)

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

عرض أحد وكلاء اللاعبين على مسؤولي الزمالك التعاقد مع المهاجم أنتوني أوكبوتو لاعب لوبي ستارز خلال الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

ويتميز أنتوني بالقدرة العالية على التهديف، ويعد أحد الأعمدة الأساسية لفريق لوبي ستارز، ويجيد اللعب بضربات الرأس ويسدد في الزوايا الضيقة ويستغل أنصاف الفرص لتحويلها في الشباك.

ويبلغ أوكبوتو 23 عاما من العمر حيث انه من مواليد مارس 1994، ويجيد اللعب بقدمه اليمنى ويمتلك قوة جسمانية قوية وسرعة فائقة، أهلته ليكون هداف الدوري النيجيري.

وسبق لأوكبوتو خوض تجربة الاحتراف في الاتحاد الليبي بجانب لعبه للمنتخب النيجيري تحت 20 عاما وكذلك منتخب المحليين.

وينتظر وكيل أعمال النسر النيجيرى الذى ينافس الآن على صدارة هدافى الدورى فى بلاده رد مسؤولى الزمالك سواء بالموافقة أو الرفض.

ومن جانبه، طلب محمد حلمي المدير الفني للزمالك الحصول على عدة فيديوهات للاعب بهدف الحكم على مستواه بشكل كامل قبل البت في الأمر من عدمه.

وارجأ مجلس إدارة نادي الزمالك طلب حلمي بالرد على وكيل اللاعبين إلى بعد الانتهاء من مباراة القمة المقررة غداً في السابعة مساء على ملعب بتروسبورت.