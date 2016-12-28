الأهلي المصري يرد على رئيس الزمالك بأزمة جديدة قبل القمة

المصدر: كريم محمد- إرم نيوز

أصدر النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود طاهر، بيانًا رسميًا، يرفض خلاله زيادة عدد المسموح لهم حضور لقاء الفريق الأول، أمام الزمالك، الخميس، على ملعب “بتروسبورت”، في بطولة الدوري العام.

وقال البيان “يؤكد مجلس إدارة النادي الأهلي، التزامه واحترامه لما تم الاتفاق عليه في الاجتماعين الرسميين، اللذين انعقد أولهما يوم 25 ديسمبر، في مقر اتحاد كرة القدم، بحضور ممثلي الناديين واتحاد الكرة، حيث تم الاتفاق في ذلك الاجتماع التنسيقي على إقامة مباراة القمة بدون جماهير، والسماح بحضور 50 شخصًا فقط لكل نادٍ”.

وأضاف “وكان الاجتماع الثاني يوم 26 ديسمبر، في مديرية أمن القاهرة، بحضور جميع القيادات الأمنية، وممثلي اتحاد الكرة والأهلي والزمالك، وتم التأكيد فيه على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع التنسيقي”.

وتابع “وحتى هذه اللحظة، لم يتلق النادي الأهلي رسميًا، سواء من اتحاد الكرة، أو وزارة الداخلية، ما يفيد تغيير ما تم الاتفاق عليه في هذين الاجتماعين، وبالتالي لا يزال الأهلي يعتبر الاتفاق الرسمي ما زال ساريًا، احترامًا لكل الأطراف الموقعة عليه، ولن يعتد الأهلي بأي تصريحات تلفزيونية تخالف ذلك الاتفاق، أو زيادة الأعداد المسموح لها بدخول الاستاد”.

وأردف البيان “يعرب الأهلي عن قلقه ومخاوفه من هذه الارتجالية والتعجل والتخبط في القرارات، دون أي اتفاقات جماعية ومشاورات، أو حتى احترام لأي اتفاقات مسبقة، خشية أن تؤدي هذه البلبلة التلفزيونية والتصريحات غير المسؤولة، لتكدس الجماهير أمام أبواب استاد بتروسبورت، أملًا في الدخول، ما يعني صدامًا جديدًا بينها والأمن، أو تكرارًا لمآسٍ وكوارث كروية، لا يود أحد تكرارها، ولن يقبل الأهلي تحت أي ظروف أن يكون مشاركًا في صنعها”.

وأكمل “والأهلي، وهو يشكر رجال الأمن لحرصهم على القيام بالتزاماتهم وواجباتهم، لم يكن ليقبل عدد الخمسين شخصًا فقط، إلا من باب الحرص على سلامة الجميع، رغم حرص ورغبة مجلس إدارة النادي على عودة الجماهير، وأن تصاحب جماهيره فريقها في كل المباريات”.

واختتم بيان القلعة الحمراء “ويؤكد النادي من جديد، التزامه بالأرقام التي سبق الاتفاق عليها، دون أي تجاوزات من أي طرف، حرصًا على سلامة الجميع، وخشية أي كوارث، قد تهدد استمرار المسابقة كلها”.

يذكر، أن البيان الذي أصدره مجلس إدارة النادي الأحمر، جاء للرد على تصريحات مرتضى منصور، رئيس الزمالك، والتي قال فيها إنه قام بطبع 600 دعوة، يتم توزيعها على أعضاء الجمعية العمومية بالقلعة البيضاء، لحضور لقاء الغد.