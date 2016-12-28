مصر.. حسام البدري يتمسك بضم لاعب غزل المحلة

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

أكد مصدر رفيع المستوى داخل النادي الأهلي المصري أن الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري المدير الفني يسعى إلى ضم محمد فخري صانع ألعاب غزل المحلة.

وأضاف المصدر في تصريحاته الخاصة لـ”إرم نيوز” أن البدري أبدى إعجابه بفخري الذي يقدم مستوى ثابتا ومتميزا في صفوف الفريق الأحمر.

وأجمع الجهاز الفني على أداء فخري المتميز بالجدية والقوة ورؤيته الفنية في الملعب، بعد مشاهدة العديد من الفيديوهات له ومراقبته من قبل عيون الجهاز الفني في المباريات مع فريقه.

ويحتاج الأهلي لتدعيم هجومه بعدد من اللاعبين المميزين لتعويض الجابوني ماليك إيفونا الذي رحل إلى تيانغين الصيني، بالإضافة إلى تجميد جون أنطوي على مقاعد البدلاء بعد المستوى المتواضع من قبل اللاعب.

من جهة أخرى، أمرت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار حسام إبراهيم إخلاء سبيل 10 متهمين من أولتراس أهلاوي بكفالة 2000 جنيه لكل متهم.

ووجَّه معتز زكريا وكيل أول نيابة قصر النيل، للمتهمين تهم إثارة الشغب والتجمهر والتظاهر دون ترخيص ومقاومة السلطات التعدي عليها.

وباشر التحقيق فريق من نيابة قصر النيل ضم يوسف البلك ومحمد ممدوح معتز زكريا وطاهر سبالة ومحمد عرجاوي التحقيق مع المتهمين، حيث تتم مواجهتهم بتهم التعدي على قوات الأمن وإصابة ضابط وإثارة الشغب ومحاولة اقتحام النادي والبلطجة.

وأنكر المتهمون ارتكابهم للواقعة وأكدوا فى التحقيقات أن قوات الأمن ألقت القبض عليهم بطريقة عشوائية أثناء مرورهم بالصدفة فى مكان الأحداث.

يذكر أن اشتباكات وقعت الإثنين الماضي بين رجال الأمن المتواجدين أمام مقر النادى الأهلى الرئيس في الجزيرة، ومجموعة جماهير ألتراس أهلاوي التي ترغب بدخول النادي وحضور تدريبات الفريق.