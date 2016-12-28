خناقة في الأهلي المصري.. ورفض رحيل “صالح ومؤمن” رسميًا

المصدر: كريم محمد- إرم نيوز

وقعت أزمة كبيرة، داخل معسكر فريق الأهلي المصري، والذي يقام استعدادًا للقاء الزمالك، بين ثنائي الفريق حسام غالي وعماد متعب.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “اشتعلت أزمة بين الثنائي حسام غالي وعماد متعب، خلال معسكر الاستعداد لمباراة الزمالك، غدا الخميس، بسبب حسين السيد، زميلهم في الفريق”.

وأضاف المصدر: “جاءت الأزمة بسبب رغبة متعب وغالي في التواجد مع حسين السيد في غرفة واحدة، خلال المعسكر، بعد أن طلب غالي التواجد معه بدلًا من متعب، حيث اعتاد غالي خلال المعسكرات الأخيرة، التواجد مع محمد هاني، قبل أن يطلب تغيير غرفته للتواجد مع السيد، وهو ما رفضه متعب، وتمسك بالتواجد مع السيد”.

وتابع: “تدخل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، للفصل بين الثنائي، ووصل الأمر لتهديدهما بتوقيع عقوبات كبيرة عليهما، قبل أن يتدخل شريف إكرامي لحل الموقف”.

فيما، كشف الجهاز الفني، بقيادة حسام البدري، عن الموقف النهائي، من رحيل ثنائي الفريق الكروي، مؤمن زكريا وصالح جمعة، للاحتراف في السعودية أو أوروبا.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، لـ”إرم نيوز”: “الأهلي رفض رحيل مؤمن زكريا وصالح جمعة في يناير، بسبب تمسك، المدير الفني للفريق، باستمرارهما”.

وأضاف عبدالحفيظ: “البدري يرى أن جمعة ومؤمن من العناصر المهمة، التي يحتاج لها، خاصة أن الفريق مقبل على خوض منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا”.

وتابع: “مؤمن زكريا من العناصر الأساسية للفريق، ولا يمكن التفريط فيه، وصالح جمعة هو البديل الوحيد لعبدالله السعيد، وسيحصل على فرصته كاملة”.