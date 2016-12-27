الأهلي المصري ينتفض بعد هروب أنطوي.. والزمالك يعترض على حكم القمة

المصدر: كريم محمد وأحمد رامي- إرم نيوز

تسود حالة من الغضب داخل النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود طاهر، ضد الغاني جون أنطوي، مهاجم الفريق، بسبب انقطاعه عن التدريبات، وهروبه إلى بلاده.

وقال مصدر داخل القلعة الحمراء، لإرم نيوز “استقر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، على توقيع عقوبة مالية، على أنطوي، قدرها 5000 دولار، وذلك بعد غيابه عن مرانين متتاليين، دون الحصول على إذن من الجهاز الفني”.

وأضاف المصدر، أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، طالب بذبح اللاعب ماليًا، بسبب عدم التزامه بالعقد المبرم مع النادي، والسفر دون الحصول على إذن، في واقعة تحدث لأول مرة”.

وتابع: “النادي استقر على تقديم شكوى رسمية في اتحاد الكرة، ضد مهاجم الفريق، للحفاظ على حقوقه، في حالة تصعيد الأمر إلى أكبر من ذلك، خاصة أن اللاعب سافر إلى غانا، وأعلن تمرده”.

إلى ذلك، افتعل نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، أزمة جديدة، قبل خوض لقاء القمة أمام الأهلي، الخميس المقبل، في بطولة الدوري العام.

وقال منصور، لـ”إرم نيوز”: “نعترض على اختيار الحكم المجري فيكتور كاساي، الذي أعلن اتحاد الكرة منذ قليل، عن إدارته لمباراة القمة، التي ستقام على ملعب بتروسبورت”.

وأضاف: “كاساي سبق وأدار مباراة بين الأهلي والزمالك، وتغاضى عن احتساب ركلة جزاء للأبيض، لذا، طلبت تغيير الطاقم، وأخطرت اتحاد الكرة رسميًا، بعدم موافقتي”.

وكان الحكم المجري، قد أدار مباراة القمة بين القطبين، في فبراير الماضي، وانتهت بفوز الأحمر، بهدفين نظيفين.

ومن جانب آخر، أعلن الجهاز الفني للقلعة البيضاء، بقيادة محمد حلمي، قائمة اللاعبين، للدخول في معسكر مغلق، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الأهلي.

وضمت قائمة الزمالك، 20 لاعبًا، هم: أحمد الشناوي وطارق حامد وإبراهيم صلاح وشوقي السعيد وأحمد جعفر وشيكابالا ومحمد ناصف وحسني فتحي ومحمود دونجا وأيمن حفني ومعروف يوسف وباسم مرسي وأحمد رفعت وأحمد دويدار ومحمد إبراهيم وصلاح ريكو وستانلي وعلي جبر ومحمود حمدي وعمر صلاح.

فيما تم استبعاد أحمد توفيق وإسلام جمال ورمزي خالد ومحمود جنش، لأسباب فنية، ومايوكا ومحمد مجدي ومصطفى فتحي وعلي فتحي للإصابة، وأسامة إبراهيم للإيقاف.