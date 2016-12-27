عرض انجليزي لبناء ملعب الزمالك.. وحلمي يستقر على مهاجم الأهلي

المصدر: القاهرة – إرم نيوز وأحمد رامي

كشف نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، عن تلقيه عرضًا رسميًا، من أجل البدء في تحقيق حلم بناء استاد عالمي للنادي، في مدينة 6 أكتوبر، بالفرع الثاني.

وقال أحمد مرتضى منصور، عضو إدارة الزمالك لـ”إرم نيوز”: ” تلقى نادي الزمالك، عرضًا رسميًا من شركة إنجليزية، لإنشاء الاستاد الخاص بالقلعة البيضاء، خلال الفترة القادمة، والذي يرغب المجلس في حسمه لبدء المشروع”.

وأضاف مرتضى: “من المقرر أن يسافر وفد زملكاوي، برئاستي ومعي رحاب أبورجيلة، عضو مجلس الإدارة إلى إنجلترا، يوم الـ 17 من يناير المقبل، للاجتماع مع مسؤولي الشركة والتفاوض بشأن إمكانية إنشاء الاستاد والخطوات المطلوب تنفيذها، لدخول المشروع حيز التنفيذ، خلال الفترة المقبلة”.

وتابع: “من المقرر أن يبدأ التنفيذ فور الاتفاق على الشروط المالية، والحصول على موافقة الحكومة المصرية لتنفيذه”.

إلى ذلك، استقر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد حلمي على الشكل الهجومي لفريقه خلال مواجهة النادي الأهلي بالدوري المحلي الخميس المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة مساءًا على ستاد بتروسبورت، بعد موافقة الأمن بشكل نهائي.

وعلم إرم نيوز أن المدير الفني استقر بشكل كامل على الدفع بالنيجيري ستانلي أوهاويتشي في خط الهجوم منفردًا.

وكان حلمي قد أشرك ستانلي في العديد من المناسبات في مركز الجناح، في ظل وجود باسم مرسي كمهاجم صريح أمام المرمى.

ويريد حلمي عدم المجازفة بباسم مرسي والدفع به خلال المباراة نظرًا لعدم اكتمال شفائه، الأمر الذي أربك حسابات حلمي.

وفي سياق متصل أكد مصطفى المنيري طبيب نادي الزمالك جاهزية لاعب وسط الفريق أيمن حفني لمباراة الأهلي.

وتابع أن اللاعب حالته تتحسن بشكل كبير للغاية الأمر الذي أعطى الطمأنينة للجهاز الفني، لاستخدامه كأحد الأوراق الرابحة خلال القمة.

وكان حفني قد أصيب في مباراة الفريق أمام الانتاج الحربي ويعد من أحد أهم اللاعبين داخل الزمالك خلال الفترة الماضية.

ومن جهة أخرى رفض إسلام جمال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشار اللاعب في تصريحات خاصة لإرم نيوز أنه يرفض الرحيل إلى نادي الاتحاد كما تردد في الآونة الأخيرة، مشددًا على أنه كان من الأجدى الاحتراف في صفوف المريخ السوداني.

وتابع أنه باق داخل نادي الزماكل وينتظر فرصته الكاملة للمشاركة في المباريات وإثبات جدارته في ارتداء القميص الأبيض، وأنه مستعد للمشاركة في أي وقت.