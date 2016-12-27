كوبر يستقر على استبعاد 5 نجوم من منتخب مصر.. تعرف عليهم

المصدر: أحمد رامي- إرم نيوز

استقر الأرجنتيني كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على استبعاد عدد من لاعبي الأهلي والزمالك، من قائمة منتخب مصر، التي تشارك في نهائيات أمم أفريقيا 2017 بالغابون، منتصف شهر يناير المقبل.

وقال مصدر داخل منتخب مصر لـ”إرم نيوز”: “قرر كوبر استبعاد مؤمن زكريا ووليد سليمان وشيكابالا لأسباب فنية، فيما تم استبعاد حسام غالي، وباسم مرسي، لأسباب تأديبية”.

وأضاف المصدر: “أرسل كوبر طلبًا رسميًا للأهلي، لخضوع سداسي الفريق، أحمد حجازي وأحمد فتحي وشريف إكرامي ومروان محسن وسعد سمير وعبدالله السعيد، لتحليل dna، للمشاركة في أمم أفريقيا، فيما تجاهل حسام غالي، بسبب أزماته مع الجهاز الفني، ومؤمن زكريا ووليد سليمان، لعدم الحاجة لجهودهما الفنية”.

وتابع المصدر: “أرسل كوبر لرباعي الزمالك، أحمد الشناوي وعلي جبر وأحمد دويدار وطارق حامد، للخضوع للتحليل نفسه، فيما تجاهل محمود عبدالرازق شيكابالا والونش لأسباب فنية، واستبعد باسم مرسي بسبب مغادرته لملعب برج العرب عقب تغييره في لقاء غانا، وأيمن حفني، لتكرار هروبه من المنتخب”.

تعود بداية الأزمة بين باسم مرسي وكوبر إلى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول من مباراة منتخب مصر مع غانا، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد، إذ شعر باسم مرسي بآلام في الظهر، نتيجة كرة مشتركة مع أحد مدافعي غانا.

وخلال استراحة ما بين الشوطين، حقن طبيب المنتخب محمد أبوالعلا، باسم مرسي بحقنة مُسكنة، واستبدل اللاعب قميصه الذي خاض به الشوط الأول بسبب العرق، استعدادًا للعب الشوط الثاني من المباراة.

في الوقت نفسه، كان هيكتور كوبر، جمع اللاعبين لشرح خطة اللعب في الشوط الثاني، وأعلن أن رمضان صبحي سيُكمل المباراة بدلًا من باسم مرسي الذي يحتاج إلى الراحة، ثم أكمل كوبر محاضرته وسط تركيز لاعبيه، وصدمة مرسي، التي لاحظها عدد من زملائه.

وعقب انتهاء المحاضرة وخروج اللاعبين من غرفة خلع الملابس إلى أرضية الملعب، أوقف باسم مرسي، إيهاب لهيطة مدير المنتخب، وطلب منه الإذن للعودة لفندق الإقامة، بسبب شعوره بألم شديد في ظهره، على حد وصفه.

لكن لهيطة رفض طلب اللاعب قائلًا: “يعني إيه تروح الفندق؟! وماذا أقول لكوبر ؟! لو حاسس بألم تروح المستشفى، غير كده مينفعش”.

ونظرًا لرفض لهيطة فكرة رحيل اللاعب للراحة في فندق الإقامة، قال باسم: “سأذهب للمستشفى، ولكنه خرج من الاستاد إلى فندق الإقامة”.