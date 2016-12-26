الأهلي المصري يجهز بديل “حجازي” استعدادًا للقمة

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

يخضع أحمد حجازي، مدافع الأهلي المصري، لاختبار طبي، اليوم الاثنين، لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة القمة المقرر لها، الخميس المقبل، أمام الزمالك.

وعلى الرغم من خضوع حجازي لاختبار طبى على هامش مران اليوم لتحديد موقفه أمام الزمالك، إلا أن الاتجاه الأقرب هو خروجه من القائمة الحمراء.

ويواصل حجازي برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة، حيث يعاني من شد في العضلة الخلفية أبعده عن المشاركة في المباريات طوال الفترة الماضية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يجهز الجهاز الفني للفريق محمد نجيب، مدافع الفريق، للمشاركة أمام الزمالك في القمة لاحتمالية غياب أحمد حجازي عن المباراة.

من جهة أخرى، قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، إن تحديد ملعب مباراة القمة يعد حقًا أصيلًا لنادي الزمالك باعتبارها مباراته والمسؤول عن تنظيمها.

وأضاف عبدالحفيظ، أن الأهلي موقفه ثابت وواضح من البداية، وحتى الآن، وجاهز للعب في أي وقت وعلى أي ملعب يحدده نادي الزمالك بالاتفاق مع الجهات الأمنية.

وأوضح مدير الكرة أن الفريق يعيش حالة من التركيز في المباراة، ولا يشغل ذهنه بموعدها، أو مكان إقامتها، مؤكدا أن الأهلي جاهز لخوض القمة على ملعب بتروسبورت.

وقال عبدالحفيظ إنه يتمنى التوفيق للفريق في القمة المقبل، حتى ينهي الدور الأول للدوري بقوة، وينفرد بصدارة الترتيب.

ومن جانبه، أوضح حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، أن اللاعبين جاهزون لخوض مباراة الزمالك.

وأضاف البدري أن الجهاز الفني واللاعبين بعيدون كل البعد عن أية عوامل خارجية محيطة بمباراة القمة، ولا يشغلون ذهنهم بما يدور عن ملعب المباراة أو غيرها من الأمور التنظيمية.

وشدد البدري على أن الأهلي جاهز لخوض القمة في أي وقت، وعلى أي ملعب يتم الاتفاق عليه مع الجهات الأمنية.

وقال المدير الفني للقلعة الحمراء، إن هناك حالة تركيز شديدة يعيشها الجهاز الفني واللاعبون، وأن وقت الكلام انتهى ليبدأ وقت العمل، حتى يقدم الفريق العرض المطلوب ويختتم مباريات الدور الأول للدوري بقوة، وبعرض يليق بالأهلي وبأهمية مباراة القمة.