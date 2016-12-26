إعلان قائمة منتخب مصر استعدادًا للمشاركة في أمم أفريقيا

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، القائمة النهائية للفراعنة استعدادًا لأمم أفريقيا في الغابون، التي تنطلق يوم الـ 14 من يناير المقبل.

وتضم القائمة 23 لاعبا، في حراسة المرمي: عصام الحضري، شريف إكرامي، وأحمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم حافظ، محمد عبدالشافي، رامي ربيعة، أحمد حجازي، علي جبر، سعد سمير، أحمد فتحي، عمر جابر، وأحمد المحمدي.

الوسط: إبراهيم صلاح، طارق حامد، محمد النني، عبدالله السعيد، رمضان صبحي، عمرو وردة، محمد صلاح، ومحمود تريزيغيه.

خط الهجوم: مروان محسن، أحمد حسن كوكا، ومحمود كهربا.

ورفض كوبر ضم أحمد دويدار، مدافع الزمالك، وقرر الاستعانة بخدمات المهاجم مروان محسن، الذي تألق في المباريات الأخيرة مع الأهلي المصري.

ويعود منتخب مصر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا مرة أخرى بعد غياب دام 3 دورات منذ آخر مرة توج بها باللقب في بطولة 2010 التي أقيمت بأنغولا.

وينطلق معسكر المنتخب، الأحد المقبل، بأحد فنادق القاهرة استعدادًا لمواجهة تونس الودية يوم الـ 8 من يناير بالقاهرة، على أن تغادر البعثة إلى الغابون على متن طائرة خاصة يوم الـ 13 من يناير 2017.