مصر.. عرض إيطالي لنجم الزمالك

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

تلقى الزمالك المصري خطابًا رسميًا من تورينو الإيطالى، للحصول على خدمات مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور.

ووضع الفريق الإيطالي بندًا في العقد المقدم إلى الزمالك يتيح له إمكانية شراء اللاعب نهائيًا عقب انتهاء الإعارة.

ووفقًا لخطاب تورينو للزمالك ينص العرض على سداد 500 ألف يورو نظير انتقال مصطفى فتحي للنادي الإيطالي.

واشترط الفريق الإيطالي على نفسه 2 مليون و500 ألف يورو سيتكبدها إذا احتاج إلى خدمات اللاعب بشكل نهائي بعد الإعارة.

من جهة أخرى، يرفض الجهاز الفني للزمالك بقيادة محمد حلمي المجازفة بمشاركة أيمن حفني صانع ألعاب فريقه في مباراة القمة الخميس المقبل.

ويعاني أيمن حفني من شد في العضلة الخلفية منعه من المشاركة في مباراة الزمالك والشرقية أمس ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدوري والتي حسمها الأبيض بثنائية نظيفة.

وخضع أيمن حفني لفحص بالأشعة على موضع الإصابة منذ ساعات ستحدد العلاج اللازم في الأيام القادمة من أجل سرعة تجهيزه لمباراة القمة.

واتفق الجهاز الطبي والفني على عدم المجازفة بمشاركة حفني في القمة حال عدم تأكد جاهزيته بنسبة 100%.