مصر.. نقل قمة الأهلي والزمالك إلى ملعب “بتروسبورت”

المصدر: أحمد رامي وكريم محمد - إرم نيوز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الملعب المستضيف للقاء الأهلي والزمالك، المقرر له الخميس المقبل، في ختام مباريات الدور الأول، للدوري الممتاز.

وكان مسؤولو الجبلاية، قد أعلنوا عن إقامة الكلاسيكو المصري، على استاد برج العرب بالإسكندرية، الخميس المقبل، إلا أن الزمالك رفض الأمر، وطالب بتأجيل اللقاء أو نقله إلى القاهرة.

وقال سيف زاهر، عضو مجلس إدارة الاتحاد، في تصريحات خاصة لشبكة “إرم نيوز”: “الأمن وافق على إقامة المباراة، بملعب بتروسبورت، يوم الخميس المقبل، في الـ 6 مساءً بتوقيت القاهرة”.

يذكر، أن الزمالك كان يرغب في تأجيل المباراة، بسبب انشغال مجلس الإدارة بزيارة رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، لمقر القلعة البيضاء، في اليوم التالي للقاء، لافتتاح العديد من المنشآت الجديدة بالنادي.

دخل محمود عبدالرازق “شيكابالا”، صانع ألعاب الزمالك المصري، في أزمة مع مجلس إدارة ناديه، قبل أيام قليلة من مواجهة الأهلي، في بطولة الدوري.

في اتجاه آخر قالت مصادر داخل القلعة البيضاء، لشبكة “إرم نيوز”: “هناك أزمة داخل صفوف الفريق، بسبب مطالبة شيكابالا بتعديل عقده رسميًا، وزيادة المقابل المادي، أُسوة بباقي اللاعبين، خصوصًا بعد تألقه بشكل لافت للنظر في الفترة الماضية، والتزامه سلوكيًا داخل وخارج الملعب”.

وأشارت المصادر، إلى أن الجهاز الفني الحالي، بقيادة محمد حلمي المدير الفني، وإسماعيل يوسف مدير الكرة، قد رفع تقريرًا لمجلس الإدارة، يطالب بتفعيل وعد مرتضى منصور، رئيس النادي، بزيادة القيمة المالية في عقد الفتى الأسمر.

ومن جانبه، طلب مجلس إدارة الزمالك، تأجيل أمر زيادة عقد اللاعب، لنهاية الموسم، في ظل معاناة النادي من أزمة مالية.

وأوضحت: “شيكابالا حصل على وعد سابق من أحمد مرتضى منصور، بتعديل العقد وزيادة القيمة المالية، والتزم اللاعب الصمت طوال الفترة الماضية، لكنه لاحظ التجاهل التام من الجميع داخل مجلس الإدارة، كما أن النادي قام بالتجديد لبعض اللاعبين برواتب كبيرة مؤخرًا، مثل إبراهيم صلاح ومحمود جنش، وهناك لاعبون يتقاضون 4 ملايين جنيه سنويًا”.

وتابعت: “إسماعيل يوسف سيتولى ملف تعديل عقد شيكابالا، خاصة بعدما وعد اللاعب بترضيته ماليًا، في ظل التزامه فنيًا وسلوكيًا، خلال الفترة الأخيرة، وكذلك عدم افتعاله أي أزمات وقيادته للفريق نحو المنافسة بشكل قوي”.

ويتقاضى نجم الفريق الأبيض، مليون جنيه سنويًا، وهو المبلغ المتفق عليه، منذ عودته من صفوف سبورتنغ لشبونة، حيث يتحمل جزءًا من المبالغ المالية التي تم دفعها للنادي البرتغالي، في إطار صفقة انضمامه للزمالك.

ويستعد الزمالك، لمواجهة الأهلي، الخميس المقبل، في الجولة الأخيرة من الدور الأول، لبطولة الدوري العام، والتي تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

من جهة أخرى تأكد بشكل رسمي، غياب رامي ربيعة، مدافع الأهلي ومنتخب مصر، عن لقاء فريقه أمام الزمالك، الخميس.

أكد خالد محمود، طبيب الأهلي، لشبكة “إرم نيوز”: “غياب ربيعة عن لقاء الزمالك بسبب الإصابة”.

وقال طبيب القلعة الحمراء “ربيعة يعاني من جزع في الرباط الخارجي للكاحل، وسيجري أشعة رنين مغناطيسي، للتعرف على خطورة الإصابة، والفترة التي يحتاجها للعلاج، وبالتالي سيغيب عن مباراة الزمالك”.

وتعرض المدافع الدولي، للإصابة في تدريبات الأهلي، اليوم الأحد، بعد تدخل عنيف مع أحمد عادل عبدالمنعم، حارس الفريق.

يذكر، أن ربيعة غاب عن فريقه لفترة طويلة، بسبب جراحة أجراها في غضروف الركبة، ولم يشارك سوى في 6 دقائق كبديل، في مواجهة المصري، ولعب مواجهة الألومنيوم في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر كاملًا.