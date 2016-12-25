لاعب الزمالك السابق يوقع رسميًا للأهلي المصري

المصدر: كريم محمد- إرم نيوز

نجح النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود طاهر، في التعاقد مع يوسف أوباما، لاعب خط وسط الزمالك السابق، ووادي دجلة الحالي.

وقال مصدر داخل القلعة الحمراء، لـ”إرم نيوز”: “أوباما وقع على استمارات للانضمام إلى صفوف الأهلي، بداية من الموسم المقبل”.

وأضاف المصدر: “المفاوضات جاءت عن طريق أحد الوسطاء، ولم تستغرق إلا ساعات معدودة، وأثمرت عن توقيع اللاعب مع أحد مسؤولي النادي الأحمر”.

وأشار، إلى أن اللاعب لم يتردد في التوقيع، لعدد من الأسباب، أبرزها مماطلة الزمالك معه، ورفض عودته من جديد عقب انتهاء إعارته مع الاتحاد السكندري في الموسم الجاري، بالإضافة إلى جدية مفاوضات الأهلي.

وتابع، إن انتقال اللاعب للمارد الأحمر سيكون في الموسم الجديد، خاصةً أن عقده ينتهي مع وادي دجلة بنهاية الموسم الجاري.