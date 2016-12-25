عرض إسباني لمحترف الأهلي المصري

المصدر: كريم محمد- إرم نيوز

تلقى علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي المصري ومنتخب تونس الأول، عرضًا للاحتراف في الدوري الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في شهر يناير المقبل.

وقال أحمد سويلم، رئيس شركة “تيلى سيرف” للتسويق الرياضى “إرم نيوز”: “لدي عرض إسباني بمقابل مادي كبير لعلي معلول، ظهير أيسر الأهلي”.

وأضاف سويلم: “وقع علي معلول عقدًا مع الشركة، لتسويقه أوروبيًا الأيام الماضية، بعد انتشار إشاعات عن رغبته في الرحيل عن الأهلي”.

وتابع: “بالفعل حصلت على عرض إسباني لعلي معلول، وسأقوم بتقديمه للأهلي خلال الساعات المقبلة، في ظل رغبة اللاعب في الاحتراف بأوروبا”.

وأردف سويلم: “أسعى لمعرفة الطلبات المادية للنادي الأهلي، لعرضها على الجانب الإسباني، تمهيدا لإرسال عرض رسمي للقلعة الحمراء، بداية يناير المقبل”.

كما استقر حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، على استبعاد باسم علي، ظهير أيمن الفريق، من القائمة الأفريقية للقلعة الحمراء، تمهيدًا للاستغناء عنه، في نهاية الموسم الحالي.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “قرر الجهاز الفني استبعاد باسم علي، من قائمة الفريق الأفريقية للموسم الجديد، بسبب عدم الاستفادة من خدماته، وتوالي إصاباته العضلية، منذ انطلاق الموسم”.

وأوضح أن اللاعب تعرض للإصابة في العضلة الخلفية مطلع الموسم الحالي، وابتعد فترة طويلة عن المباريات، قبل أن يتعرض لإصابة جديدة في الرباط الداخلي للركبة، رغم عدم مشاركته في التدريبات، وهو الأمر الذي يحرم الجهاز الفني من الاستفادة بخدماته.