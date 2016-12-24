مصر.. قمة الأهلي والزمالك في موعدها على برج العرب

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

وافقت الجهات الأمنية بشكل رسمي على إقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك يوم 29 ديسمبر الجاري على ملعب برج العرب لحساب الجولة السابعة عشر من الدوري المصري.

ورفضت الجهات الأمنية في وقت سابق إقامة اللقاء على ملعب بتروسبورت، وأرجأ الاتحاد الموافقة إلى الأمن بسبب إقامة اللقاء في برج العرب من عدمه.

وأبدى الاتحاد المصري لكرة القدم استياءه من الأنباء غير الرسمية المتداولة لتأجيل لقاء القمة، مشيرًا إلى أن المباراة ستقام في موعدها.

من جهة أخرى، ينوي مسؤولو الزمالك وضع باقي مستحقات حسين ياسر المحمدي لاعب الفريق الأبيض السابق في حسابه بالبنك غدًا الأحد، لينهي أزمة مستحقاته.

ويضع الزمالك باقي مستحقات اللاعب والمقدرة بـ150 ألف جنيه ويستحق للاعب الحصول على 230 ألف جنيه لدى النادي الأبيض بعدما حصل على جزء كبير من مستحقاته خلال الفترة الماضية.

وانضم حسين ياسر المحمدي للزمالك في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2009/2010 قادمًا من الأهلي، ولعب لمدة موسم ونصف قبل الرحيل عن الدوري المصري.

من جانبه، طلب إيمانويل مايوكا مهاجم الزمالك، الحصول على قيمة عقده كاملة عن الموسم الحالي لفسخ تعاقده مع القلعة البيضاء.

واشترط الزامبي مايوكا الحصول على قيمة عقده بالكامل والبالغ 8 ملايين جنيه عن الموسم الجاري قبل الرحيل.

وتقاضى مايوكا من الزمالك 200 ألف دولار خلال الست شهور الأولى من العقد بخلاف 200 ألف دولار أخرى حصل عليها كمنحة تعاقد.

في اتجاه آخر كشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب المصري أن المدير الفني، الأرجنتيني هيكتور كوبر يفكر في الاستغناء عن 3 لاعبين.

ويأتي ذلك قبل إعلان قائمة المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في الغابون.

وأوضح المصدر أن الثلاثي هم حمادة طلبة ووليد سليمان ومؤمن زكريا، خاصة بعد أداء اللاعبين في الفترة الأخيرة، حيث يرى كوبر أنه لن يفيد المنتخب الأول.

ويدخل المنتخب المصري معسكرًا مغلقًا بداية يناير المقبل، يتخلله لقاء ودي أمام نظيره التونسي يوم ٨ يناير، استعدادًا للمشاركة في أمم أفريقيا.

من جهة أخرى، طلب مسوؤلو نادي بتروجت الحصول على خدمات محمد حمدي زكي لاعب الأهلي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على سبيل الإعارة.

وجاء طلب بتروجت ضمن صفقة انتقال لاعب الفريق شيملس بيكلي، الذي وقّع للأهلي لمدة 5 سنوات.

وشارك محمد حمدي زكي مع الأهلي في مباراة وحيدة في كأس مصر أمام الألومنيوم منذ عودته من الإعارة لفريق سموحة مطلع الموسم الحالي.