مصر.. الأهلي يحصل على توقيع الأثيوبي بيكلي

المصدر: القاهرة - كريم محمد

نجح الأهلي المصري، في التعاقد مع لاعب بتروجيت شميلس بيكلي، لينضم لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، الشهر المقبل.

وقال مصدر من داخل الأهلي لشبكة “إرم نيوز” “حصلت إدارة الأهلي على توقيع الأثيوبي شيمليس بيكلي، لمدة 5 مواسم”، وذلك بعد المفاوضات المكثَّفة التي دارت بين الطرفين في الساعات الماضية.

وأضاف المصدر “من المقرر أن يعلن الأهلي عن الصفقة في المرحلة المقبلة؛ وذلك لتدعيم الهجوم الأحمر خلال يناير المقبل، بعد التوصل لاتفاق لرحيل الغاني جون أنطوي.

وكان الجهاز الفني للفريق قد طلب التعاقد مع رأس حربة أفريقي في فترة القيد الشتوي.