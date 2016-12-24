أبشع إصابات الرياضيين في 2016 (فيديو)

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

تعرض عدة رياضيين لإصابات خطيرة وبشعة في سنة 2016 كادت تؤدي لكوارث في مسيرتهم ومن بينهم لاعبون لكرة القدم ما زال بعضهم لم يعد للملاعب مجددًا.

ونستعرض أبرز الإصابات التي تعرض لها الرياضيون في سنة 2016 :

السنغالي ديمبا با



تعرض الدولي السنغالي لإصابة في أحد لقاءات فريقه شنغهاي شينوا في الدوري الصيني الممتاز حيث أصيب بكسر مزدوج في منظر قاس جدًا وتحدثت أنباء عن نهاية مسيرته الرياضية لكونه يبلغ من العمر 31 سنة، وتحتاج إصابته لمدة طويلة للعلاج.

الأرجنتيني إيزكييل لافيتيزي



تعرّض الدولي الأرجنتيني لإصابة خطيرة في كوبا أمريكا 2016، حيث سقط لوحده خلف اللوحات الإشهارية وكسر كوعه، لكنه في الأخير عاد للملاعب رفقة فريقه الصيني هيبي فورتشون، وخلّفت سقطته الشهيرة في اللقاء أمام الولايات المتحدة الأمريكية هلعًا كبيرًا وسط زملائه.

المصري محمد إبراهيم



تعرض لاعب الزمالك لإصابة خطيرة خلال لقاء صن داونز الجنوب إفريقي في دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وخلفت هلعًا كبيرًا في صفوف الفريق الأبيض لكن اللاعب تمكن من العودة بعد رحلة علاج طويلة في مصر وألمانيا.

لاعب الجمباز الفرنسي/العربي سمير أيت سعيد



كانت من أبشع إصابات أولمبياد ري ودي جانيرو، حيث التوت رجله وأصيب بكسر في الساق قد ينهي مسيرته الرياضية بشكل نهائي كون رياضة الجمباز تحتاج لسن صغيرة لممارستها.