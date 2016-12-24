7 نجوم في الدوري المصري يعلنون الرحيل قبل “ميركاتو الشتاء”

المصدر: كريم محمد – إرم نيوز

مع اقتراب موعد فتح باب الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل، أعلن العديد من نجوم الدوري المصري، الرحيل عن أنديتهم، وبدأوا البحث عن وجهة جديدة.

ومن المنتظر أن يشهد “ميركاتو الشتاء” العديد من الانتقالات في الدوري المصري، رغم رفض عودة نظام الاستبدال، إلا أن بعض النجوم تمسكوا بالرحيل عن أنديتهم ومغادرة فرقهم.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي، أبرز النجوم الذين يهددون ويلوحون بالرحيل مع اقتراب “ميركاتو الشتاء” فإلى السطور القادمة:

عماد متعب

لوح عماد متعب، مهاجم الأهلي بالرحيل عن الفريق في يناير المقبل، حال عدم قيده في القائمة الأفريقية، خاصة أن اللاعب عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولم يفاتحه أحد بخصوص التجديد.

ويملك متعب عدة عروض من أندية محلية، على رأسها وادي دجلة والإسماعيلي والمصري البورسعيدي، للعب على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، قبل أن يحدد وجهته القادمة بعد ذلك.

ورغم تألق عماد متعب في لقاء الأهلي أمام الألومنيوم في كأس مصر، إلا أن مستقبله مازال غامضًا مع الفريق الأحمر، في ظل عدم تجديد عقده، بجانب الأنباء التي خرج بها الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي السابق، وأكد خلالها أن اللاعب لن يتم قيده في القائمة الأفريقية، وهو ما جعله يهدد بالرحيل.

وقال نادر شوقي، وكيل أعمال عماد متعب، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” إن متعب لم يتلق أي عرض رسمي لتجديد عقده مع الأهلي.

وأشار شوقي، إلى أن اللاعب ينتظر موقف النادي بخصوص تجديد عقده، موضحًا أنه يملك بالفعل عروضًا واهتمامات من عدة أندية داخل وخارج مصر، وسيحسم وجهته بناء على موقف الأهلي، الذي له الأولوية بكل تأكيد.

أحمد جعفر

بدأ أحمد جعفر، مهاجم الزمالك، التلويح أيضًا بالرحيل في يناير المقبل، بعدما تحول لأسير لمقاعد البدلاء، بعد عودته من بتروجت في الصيف الماضي.

وتعرض جعفر لانتقادات حادة، بعدما سجّل هدفًا واحدًا فقط خلال مشاركاته الماضية، بجانب البطء الشديد في أسلوب أدائه، ما جعله لا يشارك أساسيًا حتى حال غياب باسم مرسي، بمنح الفرصة للزامبي مايوكا.

وتلقى جعفر اتصالات من عدة أندية لضمه في يناير المقبل، على رأسها المصري، الذي يرغب في الاستفادة من خدماته قبل بطولة الكونفدرالية الأفريقية، إلا أن اللاعب لم يرد على العرض، لحين معرفة مصيره مع الزمالك.

علي معلول

تحوّل التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، إلى علامة استفهام كبرى داخل القلعة الحمراء، بعدما تلقى عرضًا مغريًا للعودة للدوري التونسي، عبر بوابة الترجي الرياضي.

وفوجئت جماهير الأهلي بتراجع حاد في مستوى معلول خلال المباريات الأخيرة، ما استدعى حسام البدري، المدير الفني، للإبقاء عليه في مقاعد البدلاء، ومنح الفرصة للاعب حسين السيد.

وربطت تقارير صحافية بين معلول والترجي، خاصة بعد تصريحات جلال اللواتي، مدير أعماله بأن الترجي قادر على فك ارتباط اللاعب بالأهلي، بعرض مالي مغرٍ يصل إلى 1.5 مليون دولار.

وأعلن النادي الأهلي عبر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، موقفه، بالتأكيد على رفض رحيل اللاعب، خاصة أنه أحد العناصر الأساسية وتم التعاقد معه لتدعيم الجبهة اليسرى، وبوصفه لاعبًا دوليًا وله خبرات.

وأكد ربيع ياسين، نجم الأهلي الأسبق، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” أن إدارة النادي، مطالبة بعقد جلسة مكاشفة ومصارحة مع اللاعب، لمعرفة حقيقة عرض الترجي، والتحدث معه بخصوص رغبته في الرحيل.

وقال ياسين: “أرفض تمامًا رحيل معلول، لأنه إضافة كبيرة للأهلي، واستطاع أن يتأقلم بسرعة، وصار أحد نجومه”.

وأشار إلى أن رغبة اللاعب واحترافيته، ستحسمان فكرة رحيله عن الأهلي من عدمه.

عصام الحضري

أصبح رحيل عصام الحضري، حارس مرمى فريق وادي دجلة عن ناديه، مسألة وقت، بعدما تراجع مستوى الحارس الدولي صاحب الـ43 عامًا، بشكل لافت في الفترة الأخيرة، وخاصة في عهد المدرب الحالي، أحمد حسام “ميدو”.

وفوجئ الحضري باستبعاده من مباريات الفريق، بداعي إراحته وخوفًا عليه من الإجهاد، ثم إشادات ميدو المتتالية بالحارس البديل محمود رضا، وانقلابه على الحضري مرة أخرى، بإعادته لمقاعد البدلاء، وسحب شارة القيادة منه، ومنحها لمصطفى طلعت.

ويبحث الحضري عن عرض رسمي للرحيل عن وادي دجلة، لضمان المشاركة بشكل أساسي، أملًا في الانضمام لقائمة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا، خلال الشهر المقبل.

حماده طلبة

أعلن حماده طلبة، مدافع المصري البورسعيدي الرحيل أيضًا عن فريقه في الانتقالات الشتوية، بعدما أبدى اللاعب استياءه من مسألة بقائه بديلًا في المصري.

وانضم طلبة للمصري، وكان أحد نجوم منتخب مصر ونادي الزمالك، ويلعب في أكثر من مركز، إلا أنه فوجئ بالبقاء بديلًا مع الفريق البورسعيدي، بدون أسباب واضحة، لدرجة أن حسام حسن المدير الفني للفريق، يلعب بظهيري الجنب في مركز قلب الدفاع على حسابه.

ويملك طلبة عدة عروض لمغادرة المصري البورسعيدي، في يناير المقبل، من أندية محلية، مثل الاتحاد والداخلية إلا أن اللاعب يترقب حسم موقفه مع الفريق، من خلال فسخ عقده بالتراضي.

كاسونغو

أبدى اللاعب الكونغولي كاسونغو كابونغو، هداف الاتحاد السكندري، رغبته في الرحيل خلال شهر يناير، بعدما تلقى عروضًا مغرية خارج مصر.

ودخل اللاعب في صدام مع إدارة ناديه، لدرجة أنه رفض المشاركة في مباراة الكأس أمام السكة الحديد، وبرر الجهاز الفني بقيادة مختار مختار الغياب، بالإصابة.

وقال محمد عمر رئيس قطاع الكرة بالاتحاد السكندري، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” إن كاسونغو يملك عرضًا خليجيًا للرحيل عن الفريق، ولكن الإدارة ترفض رحيله، خاصة أنه من العناصر المهمة والمؤثرة في هجوم زعيم الثغر.

وأشار إلى أن القرار يرجع لمجلس الإدارة، بخصوص التعاقد مع لاعب مميز بدلًا منه، أو إعارته وبيعه نهائيًا فيما بعد.

جدو

استقر محمد ناجي “جدو” مهاجم المقاولون العرب، على الرحيل في شهر يناير المقبل، بعد أن تلقى عرضين رسميين من الإسماعيلي والمصري البورسعيدي، للرحيل إلى صفوفهما.

ويدرس جدو العرضين بعد أن تحول اللاعب لبديل مع المدرب محمد عودة، وهو ما أثار غضبه، وطلب الرحيل عن الفريق.