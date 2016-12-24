مصر.. إعارة محتملة لميدو جابر وعرض صيني لأنطوي

المصدر: القاهرة – إرم نيوز وكريم محمد

يرفض الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري، بقيادة حسام البدري تجديد عقد عماد متعب مهاجم الفريق الأول رغم الأهداف الثلاثة التي سجلها مهاجم الأهلي في لقاء الألومنيوم بضربة البداية في مسابقة كأس مصر.

وعلم “إرم نيوز” أن الساعات الماضية شهدت محاولات من الحضري حارس مرمى وادي دجلة لجس نبض متعب بشأن الانتقال لصفوف الفريق، وربما يرحل اللاعب عن القلعة الحمراء في شهر يناير المقبل.

في الوقت الذي يدرس خلاله الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، عدم قيد ميدو جابر صانع ألعاب الفريق في القائمة الأفريقية.

وهناك حالة من عدم الاقتناع بقدرات ميدو جابر خلال الفترة الماضية، وربما تحدث مفاجأة ويعود اللاعب من جديد على سبيل الإعارة لصفوف المقاصة سواء خلال انتقالات يناير أو في نهاية الموسم الحالي، كما حدث مع أحمد الشيخ.

إلى ذلك، اقترب الغاني جون أنطوي، مهاجم الأهلي، من الانتقال للدوري الصيني، خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “تلقى أنطوي عرضاً جاداً من أحد أندية الصين، للانتقال لصفوفها خلال فترة انتقالات يناير المقبلة على سبيل البيع النهائي، بعدما ابتعد عن حسابات الجهاز الفني خلال المباريات الأخيرة، لدرجة أنه لم يظهر في مباراة الألومنيوم، بدور الـ32 لكأس مصر التى أٌقيمت مساء أمس الأول، الخميس، وانتهت بفوز الأحمر بسداسية نظيفة، ومنح فيها البدري الفرصة لجميع البدلاء تقريباً إلا أنطوي.

وأضاف المصدر: “العرض الصيني مُغر للغاية، وسيحصل من ورائه الأحمر على مبلغ كبير، وهو أفضل بكثير من العروض التي تلقاها النادي من أندية محلية، أبرزها المقاصة ودجلة لضم اللاعب”.

وأوضح أن الأهلي سيختار العرض المالي الأفضل لرغبته في تحقيق أكبر استفادة مالية من اللاعب.

ومن جانب آخر، أرسل الأهلي خطاباً رسمياً إلى نادي تيانجين الصيني، يطلب فيه سرعة دفع القسط المتبقي من صفقة انتقال الجابوني، ماليك إيفونا، الصيف الماضي.

كان إيفونا انتقل للنادي الصيني، منتصف يوليو الماضي، مقابل 8 ملايين دولار، حصل منها الأهلي على 5 ملايين كدفعة أولى، وتم الاتفاق على سداد الـ3 ملايين الأخرى، منتصف ديسمبر الجاري، غير أن النادي الصيني لم يقم بتحويل المبلغ حتى الآن.