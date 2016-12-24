الزمالك ينفي الاستغناء عن محمد مسعد في يناير

المصدر: القاهرة-إرم نيوز

نفى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك المصري، الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية، بشأن الاستغناء عن محمد مسعد صانع ألعاب الفريق.

وأجرى محمد حلمي المدير الفني للزمالك، اتصال هاتفي مع اللاعب ليخبره بتمسك الجهاز الفني باستمراره، ونفي له ما يتردد عن إعارته في يناير المقبل.

وكان الزمالك قام بضم اللاعب مطلع الموسم الحالي قادماً من فريق المصري البورسعيدي، بعد تألقه بشكل لافت في الموسم الماضي.

وفي السياق نفسه، يفاضل الجهاز الفني للزمالك بين محمد إبراهيم، وأحمد رفعت لتعويض غياب أيمن حفني عن لقاء القمة.

وأكد مصدر في الجهاز الفني للزمالك، أن الفريق قادر على تعويض حفني، بعد عودة محمد إبراهيم للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة، بالإضافة إلى قدرة أحمد رفعت على سد هذا الفراغ، في حالة تأكد غياب حفني عن المواجهة.

ويخطط محمد حلمي لإراحة عدد من اللاعبين في مباراة اليوم أمام الشرقية وتجهيزهم بشكل كبير لمباراة القمة المقبلة أمام الأهلي يوم الخميس المقبل في ختام الدور الأول من الدوري العام المصري.