حارس يرتكب خطأ بدائيًا في كأس مصر (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

شهدت مباراة وادي دجلة وفاركو في دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر، اليوم الجمعة، خطأً غريبًا من حارس فاركو، محمد العربي، عندما خرج من منطقة جزائه ممسكًا بالكرة في مخالفة واضحة للقانون.

وقبل لحظات على نهاية الشوط الأول، تمكن حارس فاركو من اللحاق بالكرة قبل خروجها من خط الـ 18، وتقدم للأمام دون أن يدرك أنه خارج المنطقة، لكن حكم المباراة لاحظ تقدم الحارس رغم تنبيه زملاء الحارس له، ليحتسب مخالفة لوادي دجلة مع منح الحارس الإنذار الأصفر.

وانتهت المباراة بفوز وادي دجلة 3/0 ليلحق بركب الفرق المتأهلة لدور الـ 16.