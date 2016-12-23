مصر.. الجمعية العمومية ترفض العمل بنظام الاستبدال في الميركاتو

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

رفضت الجمعية العمومية للاتحاد المصري، بشكل رسمي، عودة نظام الاستبدال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك خلال اجتماعها غير العادي الذي عقد اليوم الجمعة.

وحضر اجتماع العمومية خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة المصري وهاني أبوريدة رئيس الاتحاد وعدد من أعضاء مجلس الاتحاد وأعضاء العمومية التي اكتمل نصابها القانوني بعدما سجل 130 ناديًا في كشوف الحاضرين، حيث تنص اللائحة على اكتمال النصاب بحضور 118 ناديًا فقط.

وصوتت الأغلبية على رفض نظام الاستبدال وتمسكت باستمرار مسابقات الدوري المصري بنفس اللوائح وشددوا على أنه يجب أن تنتهي المسابقات بنفس النظام واللوائح التي بدأت بها في وقت سابق حتى لا يكون هناك أي إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.

في المقابل وافقت الجمعية العمومية على مقترح تشكيل لجنة القيم والأخلاق والتي سيكون هدفها النظر في القضايا التي تخص خروج أي من أفراد المنظومة الكروية المصرية عن القيم والمبادئ المطلوبة في كرة القدم بجانب إنشاء لجنة للاستئناف وأخرى لتراخيص الأندية.

واعتمدت اللجنة انضمام 11 ناديًا جديدًا لعضوية الاتحاد، ووافقت على تطوير مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر حيث سيتم إنشاء مبنى إداري كامل من 4 أدوار وقاعة مؤتمرات و30 غرفة فندقية.

وعلى هامش الاجتماع أعلن مجلس إدارة الاتحاد توصله لاتفاق رسمي مع الأمن بشأن نقل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، إلى استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية بدلًا من إستاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي، يوم الخميس المقبل في المرحلة 17 من الدوري المصري الممتاز.