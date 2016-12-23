مرتضى منصور يهدد الاتحاد المصري بالاستقالة

المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

هدد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، بالاستقالة من منصبه، بسبب رغبة الاتحاد المصري في إنشاء لجنة القيم والأخلاق، خلال الجمعية العمومية الطارئة للجبلاية.

وقال منصور، لـ “إرم نيوز”: “سأتقدم باستقالتي، في حالة موافقة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، على تشكيل لجنة القيم والأخلاق، خلال العمومية الطارئة المنعقدة حاليًا بأحد فنادق السادس من أكتوبر”.

وأضاف: “أوجه رسالة لأعضاء اتحاد الكرة، لو تم اعتماد تشكيل لجنة القيم والأخلاق، سأستقيل ولن أصمت أبدًا عن هذه المهزلة”.

يذكر، أن الاتحاد المصري، اقترح من قَبل إنشاء لجنة للقيم والأخلاق، لمحاسبة كل من يتعدي على أفراد المنظومة الكروية.