مصر.. البدري يهدد مدافع الأهلي بسبب زيادة الوزن

المصدر: كريم محمد- إرم نيوز

دخل حسام البدري، المدير الفني للأهلي المصري، في أزمة مع المدافع رامي ربيعة، عقب لقاء القلعة الحمراء أمام الألمونيوم، في بطولة كأس مصر، والذي أُقيم أمس الخميس.

وقال مصدر داخل النادي الأحمر، لـ “إرم نيوز”: “الجهاز الفني بقيادة البدري، أبدى غضبه الشديد من اللاعب، بسبب وزنه الزائد”.

وشارك ربيعة، لأول مرة في التشكيل الأساسي للأهلي، خلال مباراة الأمس أمام الألومنيوم، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، والتي انتهت بفوز الأحمر بسداسية نظيفة.

وأضاف المصدر: “المدرب لاحظ زيادة وزن اللاعب، الذي غاب منذ نهاية الموسم الماضي، بسبب جراحة غضروف الركبة، على الرغم من أنه طلب منه في وقت سابق، إنقاص وزنه، لكنه فشل في هذا الأمر”.

وتابع: “البدري هدد ربيعة بعدم المشاركة في المباريات، الفترة المقبلة، خاصة لقاء الزمالك، إذا استمر وزنه في الزيادة”.

من جهة أخرى بدأ حسام البدري البحث عن ظهير أيسر، لضمه لصفوف القلعة الحمراء، تحسبًا لرحيل علي معلول، لصفوف الترجي التونسي.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ “إرم نيوز”: “بدأ الجهاز الفني للأهلي، مراقبة عمر سعد، الظهير الأيسر لنادي سموحة، ووضعه تحت المنظار، خلال الفترة المقبلة، من أجل التفاوض معه، عقب نهاية الموسم، والتعاقد معه حال رحيل معلول”.

وأضاف المصدر: “وضع مسؤولو النادي محمود وحيد، الظهير الأيسر لنادي مصر المقاصة في الحسابات، كبديل ثانٍ بعد عمر سعد”.

وتابع: “البدري قرر التعاقد مع ظهير أيسر في بداية الموسم المقبل، بسبب انهيار مستوى صبري رحيل، ولتأمين الفريق من الرحيل المتوقع لعلي معلول”.