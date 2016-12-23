تضاؤل فرص مدافع الزمالك في الظهور بأمم أفريقيا

المصدر: القاهرة-إرم نيوز

استقر هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، علي استبعاد محمود حمدي ” الونش” مدافع الزمالك من حساباته للانضمام لقائمة الفراعنة خلال بطولة الأمم الإفريقية المقبلة.

ويأتي قرار كوبر بسبب قلة الخبرات الدولية للاعب و صغر سنه، وعدم ضمه للمنتخب المصري من قبل سواء في المباريات الودية او الرسمية.

ويخطط كوبر لضم أحمد حجازي مدافع الأهلي وعلي جبر مدافع الزمالك، و المفاضلة بين الثلاثي: سعد سمير و رامي ربيعة وأحمد دويدار والاستقرار علي ضم اثنين فقط.

ويعاني الفراعنة في الفترة الأخيرة من ضعف مستوى لاعبي الخط الخلفي في الفترة الماضية، وقلة المواهب التي تظهر في الدوري العام المصري.

وفي سياق متصل، كشف اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه لم تصله اية خطابات رسمية من اتحاد الكرة بشان مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر له الخميس المقبل في ختام الدور الأول للدوري المصري.

وأكد المدير التنفيذي أن الأهلي يرحب بخوض المباراة في موعدها وعلى أي ملعب يتوافق مع وجهة نظر الأمن، لكنه حتى الآن لم يصل إليه أي خطاب بشأن تحديد ملعب اللقاء.

وشدد مدير الأهلي أن النادي يتعامل على ان المباراة ستقام على ملعب بتروسبورت وفقا لما ورد بجدول المسابقة الى ان يطرأ أي جديد من الجهات الأمنية.