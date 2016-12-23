سموحة المصري يرحب بصفقة تبادلية مع الزمالك

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

رحب مسؤولو نادي سموحة بضم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد جعفر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جاء هذا بعد أن لمح اللاعب برغبته بالرحيل عن الفريق، نظرًا لعدم الاعتماد عليه خلال الفترة الماضية، والاعتماد الكامل على باسم مرسي وستانلي أوهاويتشي.

وأكد اللاعب في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز” أنه يريد الرحيل بشكل رسمي عن الفريق في ظل التجاهل التام من قبل المدير الفني للفريق محمد حلمي.

وأشار اللاعب إلى أنه يمتلك العديد من العروض داخل الدوري المصري من أجل الانتقال إليها، مؤكدين له أنه سيشارك مع الفريق بصفة أساسية.

وعلم “إرم نيوز” أن مسؤولي نادي سموحة رحبوا بضم اللاعب إلى النادي السكندري، خلال يناير المقبل.

جاء هذا بعد قرار من قبل حلمي طولان المدير الفني للفريق، الذي ثمن إمكانيات اللاعب وقدرته على التمركز الجيد داخل منطقة الجزاء.

وكان جعفر قد وقع لسموحة بداية الموسم إلا أن مفاوضات الزمالك جعلت اللاعب ينضم للأبيض مقابل حل الأمل بشكل ودي من قبل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور رئيس سموحة.

وأبدى فرج عامر رئيس نادي سموحة مرونة في انتقال اللاعب إلى سموحة مقابل انتقال حسام باولو إلى الزمالك، في ظل رغبة حلمي طولان الإطاحة باللاعب بعد الهجوم عليه.

وفي سياق متصل يريد هاني العجيزي مهاجم نادي سموحة الرحيل عن صفوف الفريق بعد خروجه المستمر من حسابات حلمي طولان.

وتلقى اللاعب عرضا من وادي دجلة من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق الفترة المقبلة.

ولم يشارك العجيزي سوى دقائق معدودة منذ أن جاء حلمي طولان على رأس الإدارة الفنية الأمر الذي جعل اللاعب يلوح بالرحيل من أجل اللعب والمشاركة.

ومن المقرر أن يحسم اللاعب وجهته خلال الفترة المقبلة، حتى يتمكن من اللعب بصفة أساسية واستعادة مستواه.