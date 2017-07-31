العراقي صالح سدير: حكام البطولة العربية “الأسوأ في حياتي”

اشتكى صالح سدير، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نفط الوسط العراقي، من أداء الحكام خلال مباريات البطولة العربية.

وخرج نفط الوسط من الدور الأول بعدما خسر مواجهتين أمام المريخ والترجي، وتعادل أمام الهلال السعودي.

وقال سدير لشبكة الكرة العراقية إن حكام البطولة العربية هم أسوأ من واجههم في حياته.

وعانى نفط الوسط من أخطاء تحكيمية عديدة خلال مباريات البطولة العربية أبرزها أمام الترجي التونسي.

واتفق علي هاشم مدرب نفط الوسط مع تصريحات سدير حيث قال خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المريخ إن الأخطاء التحكيمية أثرت على مشوار فريقه.

كان سدير قد أطلق تصريحات مشابهة لقناة أون سبورت عقب انتهاء مباراة فريقه أمام المريخ، حيث أشار إلى سوء الأداء التحكيمي خلال البطولة.

يذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة العربية استبعدت عددًا من الحكام خلال مباريات البطولة بسبب الأخطاء التحكيمية الفادحة.