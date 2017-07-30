البطولة العربية.. نادي المريخ السوداني يحقق فوزًا شرفيًا على نفط الوسط العراقي

حقق المريخ السوداني انتصارًا شرفيًا في ختام مبارياته بالبطولة العربية للأندية المقامة حاليًا بمصر، عقب فوزه المتأخر 2/1 على نفط الوسط العراقي اليوم الأحد، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الثالثة في مرحلة المجموعات بالمسابقة.

وارتفع رصيد المريخ إلى 4 نقاط، ليرتقي إلى المركز الثاني، بفارق نقطتين أمام الهلال السعودي، الذي تراجع للمركز الثالث، فيما تجمد رصيد نفط الوسط عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.

وكان الفريقان قد ودّعا البطولة مبكرًا، بعدما ضمن الترجي التونسي، المتصدر برصيد تسع نقاط، تأهله للدور قبل النهائي منذ الجولة الماضية، فيما أخفق كلا الفريقين في التواجد بالمربع الذهبي ضمن أفضل فريق حاصل على المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

وتقدم نفط الوسط بهدف مباغت عن طريق زياد أحمد في الدقيقة الثانية، قبل أن يدرك عبدالرحمن يوسف التعادل للمريخ في الدقيقة 23 من ركلة جزاء.

وفي الوقت القاتل، أحرز (البديل) كليتشي أوسونوا الهدف الثاني للمريخ في الدقيقة 88، علمًا بأن الفريقين أنهيا المباراة بـ 10 لاعبين، عقب طرد نبيل لفتة، قائد نفط الوسط، في الدقيقة 44، وياو كواسي مارسيال، لاعب المريخ في الدقيقة 80.