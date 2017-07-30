حقيقة الاعتداء على رئيس اللجنة الأولمبية العراقية رعد حمودي

نفت قيادة عمليات بغداد اليوم الأحد ما تردد عن اقتحام منزل رئيس اللجنة الأولمبية العراقية رعد حمودي.

وكانت وسائل إعلام عراقية محلية قالت إن مجموعة مسلحة مجهولة هاجمت، ليلة السبت، منزل رعد حمودي، وسط بغداد.

وأضافت أن أفراد حماية منزل حمودي نجحوا في التصدي للمهاجمين وطردهم.

كما أشارت أن رئيس اللجنة الأولمبية لم يكن في منزله وقت الحادثة.

ورجحت تقارير عراقية أن يكون الهجوم مرتبطًا بتهديد حمودي بعدم إقامة انتخابات نادي الشرطة.

وحمودي (64 عامًا) هو حارس سابق للمنتخب العراقي ويرأس اللجنة الأولمبية العراقية منذ أبريل 2009، ويعدّه الكثير من النقاد في العراق أفضل حارس مرمى في تاريخ الكرة العراقية.