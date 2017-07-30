5 نجوم خطفوا الأضواء في البطولة العربية

اتضحت ملامح المربع الذهبي في البطولة العربية للأندية لكرة القدم، التي تستضيفها مصر حتى يوم الـ6 من أغسطس المقبل، بعد تأهل الأهلي المصري والترجي التونسي والفيصلي الأردني والفتح الرباطي المغربي.

وتسعى الأندية الأربعة للفوز باللقب العربي بعد بطولة قوية تستضيفها مصر في الفترة الحالية.. ولفت بعض النجوم الأنظار في البطولة.

لاعب الفتح الرباطي محمد فوزير نجم البطولة صراحة هو ضالة #النصر طرف أيمن سريع مهاري قوة تسديد ..شاهد الكنترول والمراوغة ???? #النصر_الزمالك pic.twitter.com/npUhkS6Pzg — حاتم النصر (@hatemalnasser9) July 29, 2017

محمد فوزير

يبقى محمد فوزير، صانع ألعاب فريق الفتح الرباطي المغربي، نجم الشباك الأول في البطولة العربية فهو اللاعب صاحب اللمسات السحرية، والذي لفت الأنظار منذ الدقائق الأولى في لقاء فريقه بالجولة الأولى ضد الزمالك المصري.

وتلقى فوزير عرضاً مميزاً من جانب نادي النصر السعودي للتعاقد معه بعد المستوى المتميز الذي قدمه بالبطولة بجانب أنباء عن تفاوض فريق إماراتي للتعاقد معه.

أحمد زريق

يعد اللاعب أحمد زريق، مهاجم فريق العهد اللبناني، أحد النجوم المتميزين الذين لفتوا الأنظار في البطولة العربية.

وسجل زريق هدفين في البطولة وأثبت أنه جناح سريع ومتميز ولعب دوراً كبيراً في بث الخطورة في دفاعات منافسي فريقه مع الثلاثي محمد حيدر وحسين دقيق الظهير السريع والسنغالي إبراهيما ديوب.

الحارس معتز ياسين

قدم حارس الفيصلي الأردني معتز ياسين أداءً أكثر من رائع خلال البطولة العربية بعد أن خطف الأضواء وحل في التشكيلة المثالية لجولتين بدور المجموعات.

وحافظ ياسين على نظافة شباكه طوال 269 دقيقة في دور المجموعات واستقبل هدفاً وحيداً سجله المغربي مراد باتنة مهاجم الوحدة الإماراتي وأظهر قدرات رائعة خلال البطولة الحالية.

تعليق جنوني على هدف عمرو بركات القاتل في شباك نصر حسين داي pic.twitter.com/ZTnXlaKoip — موقع جماهير الأهلي (@ElAhlycom) July 28, 2017

عمرو بركات

دخل عمرو بركات، لاعب وسط فريق الأهلي المصري، قلوب محبي فريقه خلال البطولة العربية بعدما خطف الأضواء في النسخة الحالية، رغم أنه كان لا يشارك قبل انطلاق البطولة مع الفريق الأحمر.

وسجل بركات هدف التقدم للأهلي في شباك الوحدة الإماراتي وهو أول أهدافه مع الفريق المصري ثم استطاع أن يتصدر المشهد بهدفه القاتل في مرمى نصر حسين داي الجزائري والذي صعد بالأهلي لدور الأربعة بالبطولة.

وأصبح بركات أحد النجوم البارزين في البطولة والذين تألقوا بشكل لافت في منافسات النسخة الحالية وهو ما يراه طارق مصطفى، نجم الزمالك الأسبق، ومحلل قنوات “أون سبورت”، مؤكداً أن بركات أثبت للجميع قدراته في هذه البطولة.

وأضاف طارق مصطفى لـ”إرم نيوز”: “أعلم بركات جيداً منذ انضمامه معنا للمقاصة مع طارق يحيى قبل 6 أعوام بعد رحيله عن الزمالك هو لاعب متميز وقوي بدنياً وصاحب تسديدات قوية”.

وأضاف: “بركات كانت تنقصه فقط الفرصة في الأهلي وأعتقد أنه أثبت جدارته بارتداء القميص الأحمر وتألق بشكل لافت”.

???????? فرجاني ساسي مع الترجي :

• 35 مباراة

• 5 أهداف

• أسيست

• 30 تخليص

• 63 كرة قطع

• 106 التحام

• 239 مواجهة

• 1603 تمريرة 84%

• محور 25 عاما pic.twitter.com/0NcP3YSRdt — MOJAHED STATS ???? (@Mojahed_Taha) July 11, 2017

فرجاني ساسي

تألق اللاعب فرجاني ساسي، نجم وسط فريق الترجي التونسي، وهو أحد أفضل النجوم الذين قدموا أداءً متميزاً في البطولة العربية واستطاع أن يلفت الأنظار بمستواه اللافت مع أبناء باب سويقة والذي قدمه على مدار الموسم.

ويعد ساسي أحد أبرز لاعبي الوسط في شمال أفريقيا، خاصة أنه دعامة أساسية في تشكيلة نسور قرطاج ، ويعتمد عليه المدرب فوزي البنزرتي، المدير الفني للترجي، في بناء الهجمات من وسط الملعب بشكل متميز.

وقال أنيس بوجلبان، نجم الكرة التونسية وفريق الأهلي المصري الأسبق، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، إن ساسي من اللاعبين المتميزين في وسط الملعب في تونس.

وأضاف: “ساسي يتميز بالقوة البدنية بجانب التمريرات الدقيقة وهو ما يمنح الترجي التفوق في وسط الملعب على منافسيه وخاصة مع وجود غيلان الشعلالي بجانب كوليبالي”.