نفط الوسط العراقي يقترح تغيير نظام البطولة العربية

اقترح نفط الوسط العراقي تغيير نظام البطولة العربية للأندية لكرة القدم، بعدما تأكد خروجه من المسابقة قبل خوض آخر جولة أمام المريخ السوداني، غدًا الأحد.

وقال هاتف الشمراني، مدرب نفط الوسط، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: “نعمل على أن نحصل على المركز الثاني في المجموعة رغم كونه شرفيًا، بعد أن حجز الأهلي المصري بطاقة الوصول إلى الدور قبل النهائي”.

ولدى نفط الوسط نقطة واحدة من مباراتين وهو نفس رصيد المريخ، بينما يتصدر الترجي التونسي المجموعة الثالثة بست نقاط وحسم التأهل للدور قبل النهائي.

واستفاد الأهلي من هدف في الوقت بدل الضائع ليفوز 2-1 على نصر حسين داي الجزائري، أمس الجمعة، في المجموعة الأولى ويضمن أن يكون أفضل فريق يحتل المركز الثاني بالمجموعات الثلاث ويحسم ظهوره في المربع الذهبي للبطولة المقامة في مصر.

وينص نظام البطولة على تأهل الفرق المتصدرة للمجموعات الثلاث، إضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني. وستسحب قرعة الدور قبل النهائي، بعد غد الإثنين.

وقال الشمراني: “من الأفضل أن تقام البطولة بنظام المجموعتين على أن يصعد أول وثاني كل مجموعة للدور قبل النهائي لأن النظام الحالي فيه إجحاف للفرق”.

وأضاف أنه يتوقع أن يلعب الأهلي والفيصلي في نهائي البطولة.

وستسحب قرعة مفتوحة، يوم الإثنين، وهو ما يعني إمكانية أن يلتقي أي فريق بآخر.