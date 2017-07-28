“فيفا” يغرم قطر 51 ألف دولار بسبب رفع اللاعبين صورة تميم خلال مباراة كوريا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، توقيع عقوبات مالية على العديد من اتحادات الدول؛ على خلفية أحداث الجولة الماضية للتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018، في روسيا.

وقال الفيفا، عبر موقعه الرسمي، إن لجنة العقوبات توجه تحذيرًا شديد اللهجة إلى الاتحاد القطري لكرة القدم، إضافة إلى فرض غرامة قدرها 50 ألف فرنك سويسري (51.800 دولار)، عليه، وذلك بعد أن ارتدى لاعبو العنابي قمصانًا عليها صورة الشيخ تميم أثناء التمارين، في الـ13 يونيو/حزيران الماضي، قبل مباراة قطر وكوريا الجنوبية، كما ارتدى المشجعون قمصانًا عليها صور الأمير القطري، في استاد جاسم بن حمد.

وكذلك تم تغريم اللاعب القطري حسن الهيدوس خمسة آلاف فرنك سويسري (5180 دولارًا) بسبب سلوكه غير الرياضي، حيث أخذ قميصًا من أحد المتفرجين ورفعه عاليًا، بعد تسجيله هدفًا للعنابي.