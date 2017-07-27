مدرب الفيصلي: البطولة العربية جيدة ومليئة بالمفاجآت

يرى نيبوشا يوفوفيتش مدرب الفيصلي الأردني أن البطولة العربية للأندية لكرة القدم جيدة ومليئة بالمفاجآت، حيث كان يتوقع قبل انطلاق المنافسات بلوغ الأهلي والزمالك المباراة النهائية بفضل شعبيتهما الكبيرة.

ويختتم الفيصلي مبارياته في الدور الأول بمواجهة الوحدة الإماراتي ضمن المجموعة الأولى غدًا الجمعة.

ويتصدر بطل الثنائية المحلية في الأردن الموسم الماضي المجموعة بـ 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن الأهلي المصري ونصر حسين داي الجزائري قبل لقاء الفريقين غدًا أيضًا.

ويتأهل متصدّر المجموعة فقط بشكل مباشر إلى الدور قبل النهائي إضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

وقال يوفوفيتش خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: “جاهزون لتحقيق الفوز في مباراة يوم غد أمام الوحدة الذي يملك مدربًا جيدًا ولاعبين أصحاب مهارة رغم خسارته في أول مباراتين ولم يسجل أي هدف”.

وأشار يوفوفيتش إلى أن تصدّر الفيصلي للمجموعة لا يعني إراحته للاعبين أساسيين في مباراة الوحدة.

وأكد المدرب القادم من الجبل الأسود أن البطولة جيدة و”كنا نتوقع وصول الأهلي والزمالك إلى النهائي بمساندة جماهيرهما الغفيرة، لكن كرة القدم دائمًا ما تأتي بالمفاجآت”.

وودّع الزمالك المسابقة بخسارته 1/0 أمام العهد اللبناني في الجولة الثانية للمجموعة الثانية أمس الأربعاء، بينما يحتاج الأهلي للفوز على حسين داي وانتظار نتائج باقي المجموعات للتأهل إلى قبل النهائي كأفضل فريق يحتل المركز الثاني.