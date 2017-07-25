النفط العراقي يحتج رسميًا ضد حكم مباراته أمام الترجي في البطولة العربية

كشف مازن مرزوق، منسق المجموعة الثالثة بالبطولة العربية للأندية لكرة القدم، أن فريق النفط العراقي تقدم، اليوم الثلاثاء، باحتجاج رسمي ضد طاقم التحكيم الذي أدار مباراة فريقه، أمس الإثنين، أمام الترجي التونسي.

وخسر النفط من الترجي، صفر / 1، في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية، بعد إلغاء هدف لصالح الفريق العراقي.

وأوضح منسق المجموعة الثالثة، أن النفط استند في احتجاجه إلى أن قرارات الحكم الموريتاني لمغيفري بوشعيب أثرت على نتيجة اللقاء بعد إلغاء هدف للفريق العراقي.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من بوشعيب حكما للساحة ومحمود أبو الرجال مساعدا أول من مصر وخالد سليمان محمد أبو الخير من ليبيا مساعدا ثانيا ومحمد درويش من لبنان حكما رابعا.

وتضم المجموعة الثالثة للبطولة العربية الترجي والنفط والهلال السعودي والمريخ السوداني.