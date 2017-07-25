مناقشات آسيوية لتجنب تأثر دوري الأبطال وتصفيات المونديال بالأزمة الخليجية

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إنه يعمل مع الاتحادين السعودي والإماراتي من أجل ضمان عدم تأثر بث مباريات دوري أبطال آسيا وتصفيات كأس العالم بالأزمة الخليجية الحالية، “لضمان الحقوق التجارية للاتحاد”.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر في يونيو/ حزيران، متهمة إياها بدعم متشددين إسلاميين في أسوأ أزمة دبلوماسية عربية منذ سنين.

وأغلقت الدول الخليجية الثلاث كل سبل النقل مع قطر ومنعت السعودية والبحرين ومصر الطائرات القطرية من الهبوط أو عبور مجالاتها الجوية.

وتنفي قطر الاتهامات الموجهة إليها.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان، اليوم الثلاثاء: إن لجنة المسابقات اجتمعت في الدوحة برئاسة القطري سعود المهندي “الذي تنحى عن هذه المناقشة”.

وأضاف: “أعربت لجنة المسابقات عن امتنانها للاتحادين السعودي والإماراتي على جهودهما من أجل مساعدة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على بث المباريات المقبلة”.

وقال لين شياوهوا، الذي قاد مناقشات لجنة المسابقات: “هذا الوضع معقد للغاية، لكننا سعداء بتلقي ضمانات من الاتحادين السعودي والإماراتي لكرة القدم بأنهما لن يعترضا على قيام الاتحاد الآسيوي بتوفير النقل الدولي للمباريات في السعودية والإمارات”.

وتملك شبكة “بي.إن سبورتس”، المملوكة لجهات قطرية، حقوق بث مباريات دوري الأبطال والتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن مجموعة أخرى من البطولات.

وأضاف الاتحاد الآسيوي في بيانه: “تقدر اللجنة أهمية الدفاع عن الحقوق التجارية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ونحن واثقون من استمرار العمل الإيجابي لضمان سير المباريات وكذلك لاحظنا كثافة الجهود الدبلوماسية الجارية بشكل يومي”.

وأكد الاتحاد الآسيوي أنه “سيراقب الموقف بشكل منتظم من الجانب التنظيمي وسوف يتابع التعاون المستمر بين الاتحادين السعودي والإماراتي لكرة القدم من أجل ضمان حصول ملايين المشاهدين في قارة آسيا على خدمة بث المباريات.

“سنواصل التنسيق مع الاتحاد الدولي (الفيفا) خلال المباراتين المهمتين في تصفيات كأس العالم، واللتين ستقامان في الإمارات والسعودية، حيث إن مباريات الدور النهائي من تصفيات كأس العالم تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي”.

وسيستضيف منتخب الإمارات نظيره السعودي في أغسطس/ آب، بينما تلعب الإمارات ضد العراق والسعودية أمام اليابان في سبتمبر/ أيلول.

* تصفيات كأس العالم 2022

وصادقت لجنة المسابقات على مشاركة منتخب قطر في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، رغم أن قطر ستستضيف نهائيات كأس العالم 2022 وهو ما يضمن لها التأهل تلقائيًا.

وقال الاتحاد الآسيوي: “في حالة عدم تأهل منتخب قطر ضمن أول 12 فريقًا في التصفيات الآسيوية المشتركة فإنه سيواصل اللعب ضمن تصفيات كأس آسيا 2023.

“أما في حالة تأهل منتخب قطر ضمن أفضل 12 فريقًا فإن القرار سيعود له من أجل مواصلة المشاركة في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم (بشرط) موافقة الاتحاد الدولي. في حال عدم رغبته في الاستمرار في المنافسة فإن أفضل فريق يليه سوف يحصل على مكانه”.

وقررت لجنة المسابقات أيضًا إعادة توزيع الجوائز المالية الخاصة بالأندية التي تبلغ أدوار خروج المهزوم في دوري آبطال آسيا العام المقبل.

وسيحصل كل نادٍ على 50 ألف دولار إضافية مقابل كل فوز و10 آلاف دولار على التعادل.