مدرب المريخ السوداني واثق من التتويج بالبطولة العربية

المصدر: د -ب-أ

أكد الفرنسي دييجو جارزيتو، المدير الفني لفريق المريخ السوداني لكرة القدم، ثقته في قدرة لاعبيه على التتويج بالبطولة العربية للأندية المقامة في مصر حاليا، مشددا على أن تحقيق الفوز على الهلال السعودي في افتتاح منافسات المجموعة أول خطوات حصد اللقب.

ويلتقي المريخ السوداني مع الهلال السعودي غدا الاثنين في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة للبطولة العربية للأندية.

وقال جارزيتو، في المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم الأحد: “المريخ يمتلك مقومات حصد الألقاب الدولية”.

وتابع مدرب المريخ: “واثق من العودة باللقب في ضوء اكتمال صفوف الفريق، وفي حال تنفيذ اللاعبين للتعليمات بدقة سيحصد المريخ البطولة العربية”.

ورفض جارزيتو التعليق على مشاركة فريق الهلال السعودي بالشباب مؤكداً أن الفريق السعودي له تاريخ كبير يجب احترامه حتى يتحقق الفوز ويحصد أول ثلاث نقاط.

واختتم المدرب الفرنسي تصريحاته موجها الشكر للشعب المصري وحفاوة الاستقبال فور وصول بعثة المريخ، مؤكداً ثقته في قدرة مصر على تنظيم الأحداث الرياضية العالمية وخروجها في أبهى صورها.