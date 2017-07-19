العهد اللبناني: مشاركتنا في البطولة العربية للمنافسة وليست للنزهة

اعترف يوسف يونس، المسؤول الإعلامي في فريق العهد بطل الدوري اللبناني لكرة القدم، بصعوبة مجموعة الفريق في البطولة العربية للأندية، لكنه نفى أن تكون مشاركة العهد في البطولة مجرد نزهة.

وتستضيف مصر البطولة العربية من السبت وحتى الخامس من أغسطس/ آب القادم في القاهرة والإسكندرية.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثلاث إضافة لأفضل فريق في المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي.

وقال يونس: إن المجموعة صعبة رغم أن العهد الوحيد بين الفرق الأربعة الذي توج بلقب الدوري المحلي في بلاده.

وسيفتتح العهد مبارياته في المجموعة الثانية يوم الأحد المقبل بلقاء النصر السعودي، ثم يلتقي في المباراة الثانية مع الزمالك المصري، ويختتم مبارياته في الدور الأول مع الفتح الرباطي المغربي.

وأضاف يونس “هناك فارق بين الدوري اللبناني والمسابقات المحلية في الدول التي تنتمي لها الأندية التي تنافسنا في المجموعة. أندية الزمالك والنصر والفتح قوية ولها مكانتها المحلية والعربية”.

* طموحات العهد

وعن طموحات الفريق لخوض البطولة العربية قال المسؤول الإعلامي في العهد: “البطولة تأتي في إطار الاستعداد للموسم الجديد ومحاولة لتحقيق الانسجام المطلوب بين اللاعبين القدامى والجدد واندماجهم مع المدرب الجديد أيضًا”.

ويسعى العهد لإحراز أول ألقابه الخارجية بعد تعاقده مع المدرب الوطني موسى حجيج، خلفًا لباسم مرمر الذي قاده للتأهل للنهائيات دون أي خسارة في التصفيات، بعد فوزه على الرفاع البحريني وشباب الخليل الفلسطيني وفنجاء العُماني على الترتيب.

وعزز العهد صفوفه بضم حارس مرمى منتخب لبنان مهدي خليل والمدافع علي السعدي القادمين من الصفاء، بالإضافة إلى الغاني عيسى يعقوبو لاعب خط الوسط والمهاجم السنغالي إبراهيما ديوب.

ويرى يونس أن الأندية الأربعة في المجموعة تمتلك فرصة التأهل إلى الدور التالي والصعود لقبل النهائي، رغم الأفضلية النسبية للزمالك الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره.

ويملك العهد خيارات هجومية عدة، حيث يعول على محمد حيدر وهيثم فاعور وحسين دقيق وحسن شعيتو، وأحمد زريق الذي اختير أفضل لاعب في الدوري العام الماضي، بينما سيفتقد الفريق لجهود المدافع خليل خميس الذي سيغيب لأسباب شخصية.

واستعد العهد لهذه البطولة بخوض مباراة ودية أمام منتخب لبنان للشباب تحت 21 عامًا فاز بنتيجتها 3-صفر.