القادسية يقهر الكويت ويقترب من الفوز بلقب الدوري الكويتي

تغلب نادي القادسية على منافسه الكويت 3/1 في الجولة الـ 29 من الدوري الكويتي اليوم الأحد ليقترب خطوة جديدة من التتويج باللقب.

ونجح الكويت في افتتاح التسجيل عن طريق جمعة سعيد في الدقيقة 13، وتمكن رضا هاني من تسجيل هدف التعادل للقادسية في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الأول.

وأضاف بدر المطوع الهدف الثاني للقادسية من ركلة جزاء في الدقيقة 47، قبل أن يعزز صالح الشيخ تقدم الأصفر بالهدف الثالث في الدقيقة 56.

ورفع الفوز رصيد القادسية إلى 64 نقطة في الصدارة، مقابل 63 للكويت في المركز الثاني قبل جولة على النهاية.