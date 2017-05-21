كيف تدور موقعة الحسم بين القادسية والكويت في الدوري الكويتي؟

يتابع عشاق الكرة الكويتية الموقعة الكروية المثيرة التي تجمع بين القادسية والكويت، مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ29 للدوري الكويتي لكرة القدم.

ويحسم هذا الكلاسيكو بنسبة كبيرة مصير لقب الدوري في ظل المنافسة الشديدة بين فريقي القمة.

ويرصد “إرم نيوز” في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة القادسية والكويت.

صراع القمة

يدخل الفريقان اللقاء في ظل صراع مشتعل على قمة الدوري الكويتي وهو ما يساعد على تقديم كرة قدم جميلة خلال الموسم المقبل.

ويتصدر الكويت جدول الترتيب برصيد 63 نقطة من 26 لقاء بفارق نقطتين فقط عن القادسية، صاحب المركز الثاني.

وينحصر صراع القمة بين الفريقين، خاصة أن العربي صاحب المركز الثالث يملك 51 نقطة في رصيده.

وفي حالة فوز الكويت سيتوج رسمياً باللقب، بينما يجعله التعادل على أعتاب التتويج فيكفيه التعادل أمام السالمية في الجولة الأخيرة، بينما يحتاج القادسية للفوز ولا شيء سواه لخطف الصدارة قبل أخر جولة.

التاريخ يتحدث

يتفوق القادسية على الكويت في لقاءات القمة بمسابقة الدوري، ويخوض الفريقان اللقاء 115.. وحقق القادسية الفوز في 48 مباراة وفاز الكويت في 35 مباراة، وفرض التعادل نفسه على 31 مباراة.

وهز القادسية شباك الكويت بـ164 هدفًا، وتلقى مرماه 140 هدفًا.

القادسية يحشد قواه

يحشد القادسية قواه من أجل تحقيق الفوز والاقتراب من التتويج بلقب الدوري.

وحرص المدرب داليبور على رفع معنويات لاعبي القادسية من أجل تحقيق الفوز وعبور عقبة الكويت، ويعتمد داليبور على نجمه ديفيد أبارسيدو، هداف الدوري، الذي سجل 14 هدفاً.

ويعتمد القادسية على خبرات نجومه بدر المطوع وشريف النوايشة وعبد العزيز المشعان.

وأكد حسام عبدالعال، لاعب كاظمة الكويتي السابق، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن القادسية فريق قوي وسريع ولديه قدرات مميزة، موضحاً أنه عندما كان يخوض لقاء القادسية أو الكويت مع كاظمة كان الجميع يترقب هذه المواجهات.

وأشار إلى أن القادسية دائماً لديه مواهب مميزة وخاصة بدر المطوع الذي يملك خبرات طويلة ومستويات رائعة.

أسلحة الكويت

ويدخل الكويت المباراة دون خدمات نجمه السوري فراس الخطيب، هداف الفريق، بسبب الإصابة وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء على الفريق المتصدر.

ويعول الكويت على خبرة مديره الفني محمد عبدالله، من أجل تحقيق الفوز أو الخروج بتعادل يقربه من التتويج، ويملك الكويت بعض عناصر الخبرة، خاصة فهد الهاجري وفهد العنزي مع عودة سامي الصانع من الإصابة.

وقال أحمد دويدار، مدافع فريق كاظمة الكويتي السابق، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، إنه يتابع الدوري الكويتي بين الآن والآخر وخاصة أنه وقع لفريق كاظمة بداية من الموسم المقبل.

وأضاف: “القادسية يقدم كرة ممتعة ولكن الكويت هو الفريق الأكثر ثباتاً واستقراراً والمواجهة بينهما صعبة للغاية وخارج التوقعات”.