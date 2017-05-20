جوائز الدوري القطري.. نام تي أفضل لاعب وفيريرا أفضل مدرب

تُوِّج النجم الكوري الجنوبي نام تي هي، لاعب نادي لخويا القطري لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعب للموسم الرياضي 2016/2017 في قطر، اليوم السبت، خلال حفل ختام الموسم الذي أُقيم في مركز قطر الدولي للمؤتمرات بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشهد الحفل السنوي الذي ينظمه اتحاد الكرة تواجد كبير لنجوم الكرة القطرية، والعديد من المسؤولين تقدمهم رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، والأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي، بالإضافة لأعضاء الاتحاد والرياضيين، والعديد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية المختلفة.

وتنافس على جائزة أفضل لاعب هذا الموسم كل من النجم الإسباني تشافي هيرنانديز لاعب نادي السد، وزميله في الفريق حسن الهيدوس بالإضافة للاعب الكوري.

فيديو : تتويج نام تاي هي لاعب نادي #لخويا بجائزة افضل لاعب في الموسم #جائزة_الإتحاد_القطري_لكرة_القدم #QFAAward pic.twitter.com/il10JV1e5E — قناة الكأس (@alkasschannel) May 20, 2017

وقاد نام تي هي فريقه لخويا للفوز بلقب بطولة دوري نجوم قطر للمرة الخامسة في تاريخه بعدما تألق بشكل ملحوظ وسجل العديد من الأهداف الحاسمة.

وسلّم الجائزة للنجم الكوري، الشيخ حمد بن خليفة رئيس الاتحاد القطري والأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي.

وحسم البرتغالي جوزفالدو فيريرا مدرب السد جائزة أفضل مدرب في الموسم، بعد منافسة قوية مع الجزائري جمال بلماضي مدرب لخويا، والفرنسي صبري لموشي مدرب نادي الجيش.

وتُوِّج فيريرا أمس بثاني ألقابه مع السد هذا الموسم بالفوز بلقب بطولة كأس الأمير بعد الفوز على الريان 2/1 في المباراة النهائية، وكان قد تُوِّج أيضًا بلقب بطولة كأس قطر على حساب الجيش، كما احتل الفريق المركز الثاني في دوري نجوم قطر بعد منافسة قوية مع لخويا.

وسلّم المدرب القطري السابق سعيد المسند جائزة أفضل مدرب للبرتغالي فيريرا.

كما نال النجم المغربي يوسف العربي لاعب لخويا جائزة هداف الدوري بعد تسجيله 24 هدفًا في الموسم، وتسلم اللاعب الجائزة من نجم الكرة القطرية السابق ولاعب نادي الغرافة عادل خميس.

وحسم لاعب لخويا الصاعد المعز علي جائزة أفضل لاعب تحت 23 عامًا، بعد منافسة قوية مع يوسف حسن حارس مرمى نادي الغرافة وسالم الهاجري لاعب نادي السد، وقام فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر الأولمبي بتسليم الجائزة للاعب.

لقطة جماعية للمتوجين بجوائز الاتحاد القطري لكرة القدم..فيريرا ونام تاي هي والمعز علي ويوسف العربي pic.twitter.com/iaExG0SEDb — قناة الكأس (@alkasschannel) May 20, 2017

وفاز بجائزة أفضل طاقم حكام في الموسم عبدالرحمن الجاسم وطالب سالم المرّي وسعود العذبة، ويذكر أن هذا الثلاثي موجود في كوريا الجنوبية لإدارة مباريات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا.

وقام بتسليم الجائزة رئيس لجنة الحكام القطرية السابق رستم باقر والذي أشاد بالتطور الكبير الذي يشهده مستوى التحكيم القطري بالاعتماد على عناصر شابة وصغيرة السن، وقد تسلّم الجائزة نيابة عن طاقم التحكيم ناجي الجويني.