السد يصعق الريان ويحرز كأس أمير قطر

تُوِّج فريق السد بكأس أمير قطر لكرة القدم، اليوم الجمعة، في المباراة النهائية من البطولة، عندما عدل تأخره إلى انتصار 2/1 على الريان، في احتفالية على استاد خليفة الدولي، أول الملاعب الجاهزة لاستضافة كأس العالم 2022.

جاء هدفا السد عن طريق حسن الهيدوس من ركلة جزاء في الدقيقة 56، والجزائري يوغرطا حمرون في الدقيقة 92، في حين أحرز هدف الريان الوحيد لاعبه رودريغو تباتا في الدقيقة 49.

وتحت أنظار غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) هز حمرون الشباك في الدقيقة الأخيرة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليقود فريقه للقب الثاني هذا الموسم بعد كأس قطر الذي تُوِّج به الشهر الماضي.

وُتِّوج السد باللقب للمرة 15 في تاريخه والبطولة 67 إجمالًا في مسيرته.